Disney+: film, serie TV e altro in arrivo a luglio 2023

Disney+ è pronta per arricchirsi di nuovi contenuti. Il mese di luglio 2023 sarà ricco di nuove serie TV, film e show oltre che di nuovi episodi delle serie TV più seguite. Vediamo quindi alcune anticipazioni in merito. Ma prima, se ancora non lo hai fatto, abbonati subito al Piano Annuale che include un regalo pazzesco.

Infatti, scegliendo il Piano Annuale ottieni 2 mesi gratis. In altre parole, al prezzo di 10 mesi accedi alla piattaforma per 12 mesi. Niente male vero? Si tratta di un ottimo risparmio per un intrattenimento speciale dedicato a tutta la famiglia. Grazie al parental control potrai decidere quali contenuti rendere disponibili ai tuoi figli.

Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Qui troverai tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva e quindi disponibili in Italia solo grazie a questo servizio di streaming live e on demand. Addirittura presto approderà anche Italia’s Got Talent.

Disney+: film e serie TV in arrivo a luglio 2023

Dal sito ufficiale di Disney+ abbiamo recuperato le nuove uscite internazionali di luglio 2023 che arricchiranno il catalogo di questa piattaforma di streaming live e on demand. Sono davvero tanti i titoli pronti al loro debutto, oltre a nuovi episodi di serie TV già disponibili che stanno avanzando nella loro storia. Ecco il calendario completo:

2 Luglio

Bull Shark Bandits

Bull Shark vs. Hammerhead

Most Extreme Sharks

Return of the White Shark

Saved From a Shark

Shark Below Zero

Shark Eat Shark

Sharkcano: Hawaii

Sharks vs. Dolphins: Bahamas Battleground

When Sharks Attack 36

When Sharks Attack…And Why

Kiya & the Kimoja Heroes

Kizazi Moto: Generation Fire

Secret Invasion (Episodio 3)

Aquamania

Bath Day

Building a Building

Figaro and Frankie

Goofy Gymnastics

The Skeleton Dance

Bluey

UFOs: Investigating the Unknown

Never Say Never with Jeff Jenkins

Secret Invasion (Episodio 4)

Grown-Ish

Hailey’s on It!

Miraculous Tales of Ladybug & Cat Noir

SuperKitties

America’s Funniest Home Videos

Secret Invasion (Episodio 5)

Life Below Zero: Port Protection Alaska

Me & Mickey Shorts

Mickey Mouse Funhouse

Pretty Freekin Scary

Raven’s Home

Secret Invasion (Episodio 6)

The Wonderful World of Mickey Mouse: Steamboat Silly

Streaming anche dall’estero

Se per qualche motivo ti trovi all’estero, puoi sempre guardare in streaming i contenuti Disney+ disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo. Comunque, se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza.

In pratica, lo puoi fare mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Questo grazie alla Portabilità Transfrontaliera. Anche se molti dei contenuti sono disponibili ovunque, potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.