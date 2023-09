Disney+ è in OFFERTA FLASH: il prezzo è ridotto a 1,99 euro al mese per 3 mesi

Disney+ non è mai stato così conveniente: fino al prossimo 20 di settembre, infatti, l’abbonamento mensile alla piattaforma di streaming è in promozione a 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi, con uno sconto del 75% rispetto al prezzo standard.

La promozione, che non include vincoli di alcun tipo (è sempre possibile interrompere il rinnovo mensile, senza costi), consente l’accesso completo a tutto il catalogo della piattaforma di streaming. Per sfruttare la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e accedere subito al sito ufficiale di Disney+.

L’accesso ai contenuti disponibili sulla piattaforma è immediato. Come detto in precedenza, c’è tempo fino al 20 settembre per attivare la promozione.

Disney+ è in offerta flash: ora costa 1,99 euro al mese

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.