Disney+: il calendario completo delle serie TV in arrivo a gennaio 2022

Disney+ per i suoi abbonati ha in serbo un 2022 ricco di sorprese. Un nuovo anno è alle porte e grazie a questo servizio di video on demand non sarà sicuramente noioso. Tantissime nuove serie TV sono in programma per gennaio 2022. Scopriamo insieme il calendario completo di questi titoli così da organizzarci per non perderne nemmeno uno.

Disney+: tutte le serie TV in uscita a gennaio 2022

Sono diverse le serie TV che usciranno a gennaio 2022 su Disney+. Alcune di queste attesissime, mentre altre invece si riveleranno una vera e propria sorpresa. Insomma, un mese davvero intenso è alle porte, quindi meglio subito dedicarci ai nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma:

Better Things (stagione 2). In arrivo il 5 gennaio 2022, questa serie TV è stata particolarmente apprezzata dal pubblico di Disney+ per le tematiche di grande attualità che affronta con estrema ilarità. La seconda stagione promette tanta riflessione unita a tanto divertimento;

(stagione 2). In arrivo il 2022, questa serie TV è stata particolarmente apprezzata dal pubblico di Disney+ per le tematiche di grande attualità che affronta con estrema ilarità. La seconda stagione promette tanta riflessione unita a tanto divertimento; Big Sky (stagione 2). Dal 5 gennaio 2022 potremo goderci le avventure delle due investigatrici private che dovranno affrontare non solo le sfide del Montana, ma anche un'America traumatizzata dal Covid-19;

(stagione 2). Dal 2022 potremo goderci le avventure delle due investigatrici private che dovranno affrontare non solo le sfide del Montana, ma anche un'America traumatizzata dal Covid-19; Station 19 (stagione 5). Anche questo spin-off di Grey's Anatomy è in programma su Disney+ per il 5 gennaio 2022.

(stagione 5). Anche questo spin-off di Grey's Anatomy è in programma su per il 2022. The Chi (stagione 4). Ultima serie TV che sarà disponibile dal 5 gennaio 2022. Una storia ricca di insegnamenti per questa comunità che, nonostante le ingiustizie della polizia, fa fronte unito per assicurarsi un mondo migliore;

(stagione 4). Ultima serie TV che sarà disponibile dal 5 gennaio 2022. Una storia ricca di insegnamenti per questa comunità che, nonostante le ingiustizie della polizia, fa fronte unito per assicurarsi un mondo migliore; 9-1-1 (stagione 5). In programma per il 12 gennaio , la serie TV creata da Ryan Murphy e Tim Minear è tra le più longeve che hanno appassionato il pubblico di tutto il mondo. In questa stagione un blackout dovuto a un attacco informatico metterà a dura prova la polizia, i paramedici e i vigili del fuoco;

(stagione 5). In programma per il , la serie TV creata da Ryan Murphy e Tim Minear è tra le più longeve che hanno appassionato il pubblico di tutto il mondo. In questa stagione un blackout dovuto a un attacco informatico metterà a dura prova la polizia, i paramedici e i vigili del fuoco; Mayans M.C. (stagioni 1-3), 12 gennaio 2022;

(stagioni 1-3), 2022; The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game arriverà il 14 gennaio ;

arriverà il ; Queens – Regine dell'Hip Hop (stagione 1) è prevista per il 19 gennaio 2022;

(stagione 1) è prevista per il 2022; Il Mondo secondo Jeff Goldblum (stagione 2) ci intratterrà dal 19 gennaio 2022;

(stagione 2) ci intratterrà dal 2022; Marvel's Hit-Monkey (stagione 1). Dopo tanta attesa, ecco finalmente pubblicata la data di uscita di questa che è tra le serie TV più attese su Disney+. Il 26 gennaio 2022 potremo scoprire perché un macaco giapponese si trova a vagare per Tokyo in cerca di vendetta.

