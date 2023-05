Discover Xiaomi 2023: tutte le novità

Milano è la sede dell’eventoeuropeo “Discover Xiaomi 2023“, una vera pioggia di novità del brand che spaziano su più orizzonti. Basterebbe lo sguardo d’insieme per capire una volta di più quanto il gruppo sia focalizzato sulla creazione di un ampio ecosistema, il cui valore vuole andare chiaramente al di là della semplice somma dei singoli prodotti.

Tuttavia, per comprendere davvero ciò questo ecosistema ambisce ad occupare, è dai prodotti che occorre partire, ed è tra le maglie del “Discover Xiaomi 2023” che è possibile captare i trend che il gruppo intende mettere nel mirino.

Discover Xiaomi 2023

Da sempre Xiaomi mette al centro i propri utenti fornendo dispositivi che puntano a migliorare la loro vita quotidiana, offrendo la migliore tecnologia e un’esperienza sempre più facile e coinvolgente. Con questi nuovi prodotti rinnoviamo il nostro impegno nel portare innovazione e qualità nel settore, continuando ad ampliare la nostra offerta e ad ottimizzare il portfolio prodotti in tutta l’Europa Occidentale. Ou Wen, General Manager Xiaomi Western Europe

Queste le novità annunciate:

Xiaomi Robot Vacuum E10, S10, E12, S12, S10+ e X10

Con una rinfrescata totale alle serie E, S e X, Xiaomi preme sull’acceleratore a partire dal mondo della pulizia domestica. Sia sui modelli entry level che su quelli premium, il gruppo ha presentato ben 6 nuovi modelli che alzano l’asticella in termini di efficienza e spingono ancor più forte sul rapporto qualità/prezzo. La serie E si contraddistingue per le ambiziose dimensioni, la serie X per la qualità di aspirazione e la capacità di gestire la superficie, in tutti i casi potendo far leva su batterie estremamente capienti ed un’autonomia che garantisce cicli di pulizia completi.

X10 consente di raccogliere residui senza soluzione di continuità per ben 60 cicli di pulizia: quanto basta per dimenticarsene ed attendere una notifica dall’app per procedere con la sostituzione del raccoglitore. S10+, per contro, migliora il riconoscimento degli ostacoli per una scelta avanzata dei percorsi, ricostruendo in 3D gli ambienti da percorrere e ricalibrare così real-time le direzioni da intraprendere per la pulizia del pavimento. S12 abbassa ulteriormente il prezzo optando per una dimensione ridotta, rendendo così ancor più conveniente la pulizia di ambienti di piccole dimensioni. E12 è invece sinonimo di “piccolo”: può introdursi sotto i mobili, portando a compimento un livello di pulizia efficiente laddove altri robot non sono in grado di arrivare e sfruttando un’autonomia di azione elevata per cicli prolungati ed una pulizia completa.

I prezzi vanno dai 179,99 euro dell’offerta early bird del Robot Vacuum S12 e vanno fino ai 449,99 euro di lancio dello Xiaomi Robot Vacuum X10.

Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite

Uno con motore da 600W, l’altro con motore da 300W; uno con batteria da 7650mAh, l’altro con capacità da 5200mAh; uno con un’autonomia da 25km, l’altro con autonomia da 20km. Ecco i nuovi Electric Scooter 4 e 4 Lite, dotati di E-ABS sulla ruota anteriore che ottimizza tempi e spazi di frenata per rendere ancora più sicuro e piacevole spostarsi con Xiaomi.

Sicuro, versatile, divertente: sono queste le caratteristiche che Xiaomi ha voluto riversare nei nuovi modelli, intravedendo in queste caratteristiche i driver della guida su monopattino per gli spostamenti sul tessuto urbano. Non mezzi semplici da interpretare, ma sui quali Xiaomi sta facendo un gran lavoro: sono questi mezzi che si acquistano per divertimento e comodità, per accelerare gli spostamenti e al tempo stesso cercando di renderli anche convenienti e agevoli. Mettere l’accento sulla sicurezza è però un modo per blindare l’evoluzione in corso, poiché non c’è innovazione se la sicurezza degli spostamenti non vengono messi al primo posto.

I nuovi modelli sono stati messi a dura prova con stress test da 3000km e carichi da 700Kg, cercando così di raggiungere il meglio per mezzi che vogliono poter garantire esperienze di qualità. Il modello più avanzato prevede ruote tubeless da 10″, manubrio pieghevole per rendere compatto il mezzo (ad esempio per caricarlo in auto o in treno), doppio freno, resistenza all’acqua per le condizioni meteo più complesse e triplice modalità di avanzamento: un prodotto completo, insomma, per alzare ancora una volta l’asticella in un mercato che ha visto una progressiva standardizzazione delle proposte e che cerca ora nuovi “plus” per differenziare brand e offerte.

I prezzi sono pari a 549,99 e 499,99 euro con vendite a partire dal 12 giugno.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

Xiaomi lo definisce una “naturale evoluzione” del modello antecedente e la sinergia con l’app Xiaomi Home rende il device ancora più “smart” e ricco di opzioni. La friggitrice ad aria prevede schermo OLED e comandi vocali come interfacce con cui dare avvio alla miglior doratura per le proprie ricette: il device è immediatamente disponibile nelle maggiori catene di distribuzione.

Xiaomi Pad 6

Un tablet in perfetto stile Xiaomi, che si esplicita nelle sue linee essenziali e le cui performance possono essere lette in prospettiva nelle specifiche del device:

Xiaomi Pad 6 si presenta con un design unibody più sottile e leggero rispetto alla precedente versione ed eleganti rifiniture in alluminio. Il dispositivo monta un processore Snapdragon 870 ed è equipaggiato con uno schermo LCD LTPS da 11″3 con risoluzione WQHD+, refresh rate fino a 144Hz, 309 ppi, supporto Dolby Vision e HDR10.

E ancora:

Xiaomi Pad 6 monta una fotocamera principale da 13MP e una frontale da 8MP ed è dotato di quattro speaker per un audio stereo ancora più immersivo e coinvolgente grazie anche a Dolby Atmos che garantisce la migliore esperienza audiovisiva possibile. La batteria ha una capacità di 8,840mAh, che assicura un’autonomia fino a 16 ore di playback video, e supporta la ricarica rapida da 33W. Inoltre, grazie alla porta USB 3.2 Gen 1 che supporta una velocità fino a 5Gbps e l’uscita video in 4K a 60fps, trasferire file sul proprio computer sarà ancora più facile e veloce.

Tre le varianti cromatiche disponibili, ossia Champagne, Gravity Grey e Mist Blue: sfumature cromatiche di innovazione, per dare corpo ad una linea Pad 2023 all’altezza delle aspettative anche in termini di design.