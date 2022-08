Digitale terrestre: trovato il decoder giusto per ricevere tutti i canali

Il nuovo digitale terrestre è ormai alle porte e molti stanno lamentando il fatto che diversi canali sono scomparsi. Spesso il problema sta nel decoder che non è abbastanza potente da ricevere tutte le frequenze disponibili delle emittenti sia nazionali che regionali.

Perciò è importantissimo scegliere un prodotto che abbia al suo interno un buon sintonizzatore TV. Quindi se anche tu hai questi problemi per risolverli devi acquistare un buon apparecchio. Quello che fa al caso tuo è il Decoder Digitale Terrestre Telesystem tuo a soli 36 euro, invece di 70,30 euro.

Questa offerta la trovi su eBay. È vero che ci sono apparecchi anche più economici, ma se vuoi scegliere il meglio per non avere pensieri, collegarlo e vedere tutti i canali in chiaro disponibili, allora devi assolutamente acquistare questo prodotto.

Certificato per la nuova tecnologia DVB-T2 – HEVC Main 10, questo decoder è prodotto da Telesystem, leader nel settore. Non ti deluderà affatto per la sua potenza, precisione e facilità di utilizzo. Potrai gustarti la televisione come mai prima e in alta definizione.

Digitale terrestre: il Decoder Telesystem risolverà tutti i tuoi problemi

Nato per risolvere i problemi di ricezione, il Decoder Digitale Terrestre Telesystem è il prodotto ideale per chi vuole il meglio al miglior prezzo. Una volta collegato all’antenna e al televisore tramite porta HDMI o SCART farà tutto lui, tu dovrai solo attivare la ricerca automatica dei canali.

Poi sarà lui stesso ad aggiornarsi regolarmente per assicurarti la visione di tutti i canali TV. Oltre alla scansione, anche l’ordinamento dei canali è automatico, secondo la numerazione LCN nazionale. Quindi tu non dovrai pensare a nulla.

Inoltre, grazie alla tecnologia Electronic Program Guide avrai a disposizione una guida ai programmi in tempo reale costantemente aggiornate. In questo modo saprai sempre cosa sta trasmettendo quel canale e cosa trasmetterà durante la giornata.

Affrettati per approfittare di questo ottimo prezzo. Acquista il Digitale Terrestre Telesystem a soli 36 euro, invece di 70,30 euro. Questo prodotto in offerta lo trovi solo su eBay e con PayPal potrai pagarlo in 3 rate a interessi zero.

