Digitale terrestre: stop ai Bonus TV ma via libera al Decoder GRATIS

L’arrivo del nuovo digitale terrestre è ormai imminente. Manca poco più di un mese a che la piattaforma DVB-T2 sostituirà l’attuale DVB-T. Come già anticipato nei precedenti articoli, lo switch off definitivo allo standard trasmissivo di ultima generazione avverrà il 31 dicembre 2022.

Tuttavia, non sarà solo dal 1° gennaio 2023 che le cose cambieranno così drasticamente. Infatti, il 21 dicembre 2022 tutti i canali del digitale terrestre saranno trasmessi in alta definizione. Ciò significa che, all’atto pratico, i canali con codifica Mpeg-2 verranno spenti dal 20 dicembre 2022.

In aggiunta, dopo l’annuncio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il 12 novembre 2022 sono stati chiusi tutti i Bonus TV del digitale terrestre disponibili per l’acquisto di un televisore o decoder compatibili al DVB-T2. Una notizia che ha lasciato sorpresi molti che pensavano sarebbero durati fino almeno a dicembre.

La decisione è arrivata perché i fondi stanziati stavano terminando completamente. Ad ogni modo, su Amazon ci sono tantissime offerte che ti permettono di risparmiare parecchio se decidi di adeguarti al nuovo standard trasmissivo. Ad esempio, acquisti il Decoder TELE System TS6105 a soli 25 euro.

Per la felicità di molti, nonostante la cattiva notizia riguardante i Bonus TV, rimane comunque disponibile l’iniziativa dei Decoder Gratis in collaborazione con Poste Italiane. Scopriamo insieme questo ottimo vantaggio che può aiutare parecchi cittadini che si trovano in difficoltà con l’arrivo del DVB-T2.

Digitale terrestre: come ricevere un decoder gratis

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’annuncio che informava dell’imminente termine dei Bonus TV riguardo il nuovo digitale terrestre, ha anche specificato una cosa interessante. Infatti, c’è ancora tempo per richiedere un decoder completamente gratis:

Resta ancora attivo il Bonus Decoder a Domicilio che prevede la fornitura, in collaborazione con Poste Italiane, di un decoder a casa ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

L’agevolazione “Decoder a casa” è stata introdotta in collaborazione con Poste Italiane S.p.A. e prevede la spedizione di un decoder compatibile con il DVB-T2 direttamente a casa di tutti quei cittadini di età pari o superiore ai 70 anni. È possibile farne richiesta seguendo le istruzioni indicate a questo link.

