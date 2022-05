Digitale Terrestre, soluzione FURBA: solo 16€ per il decoder smart

Il passaggio al digitale terrestre può essere semplice e – anzi – ti permette anche di aggiungere nuove funzionalità al televisore. Inoltre, può essere anche particolarmente economico. Basta approfittare dello sconto del momento e portare a casa questo decoder smart a 16€ circa appena da Amazon. Completa l’ordine al volo per accaparrarti questo gioiellino dotato di WiFi e media player: le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Digitale terrestre: decoder smart in gran sconto

Un prodotto come questo non solo ti risolve quello che, oggettivamente, è un problema: ti permette anche di ottenere nuove feature. Infatti, la piena compatibilità con il codec HEVC Main 10 è quello che serve per continuare a guardare i tuoi canali preferiti in televisione. Oltre a questo, se guardi bene il dispositivo, noterai un porta USB sulla parte anteriore: grazie a lei, potrai inserire delle memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo.

Sul posteriore invece c’è una porta Ethernet, che potrai usare per collegare a Internet il tuo dispositivo e accedere a feature supplementari come la visione di YouTube. Il tutto in modo semplice e intuitivo, a partire dalla configurazione iniziale del dispositivo.

Questo decoder smart, perfetto per il digitale terrestre e non solo, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon: completa l’ordine al volo e accaparratelo a 16€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: a questo prezzo durerà pochissimo.