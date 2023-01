Digitale terrestre: quanto manca allo switch off definitivo?

Il nuovo digitale terrestre è in arrivo. Presto avverrà il definitivo switch off verso lo standard DVB-T2 – HEVC Main 10. Annunciato ormai da tempo, questo passaggio epocale è agli sgoccioli. Molti però si stanno chiedendo quando sarà la data effettiva.

Per ora non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito. Il Ministero dell’Industria e del Made in Italy ha solo dichiarato che entro gennaio 2023 sarebbe stata accesa la piattaforma trasmissiva di nuova generazione, decretando così l’addio del precedente standard DVB-T.

Quindi al momento tutto ancora tace rimanendo, per così dire, fermi al 20 dicembre 2022 quando gli ultimi canali in Mpeg2 sono stati completamente spenti e dismessi dai broadcaster. Una sorta di addio al vecchio digitale terrestre. Tra questi ricordiamo Rai e Mediaset che ancora trasmettevano alcuni canali principali in qualità SD.

Se non ti sei ancora adeguato alla prossima tecnologia hai i minuti contati. Perciò ti consigliamo di acquistare per tempo e al più presto un decoder di ultima generazione per dare nuova vita al tuo televisore. Su Amazon, in questo momento, trovi l’ottimo Decoder Fenner a soli 22 euro, invece di 29,99 euro.

Digitale terrestre: a breve passeremo al DVB-T2

In definitiva, a breve, passeremo al nuovo standard trasmissivo DVB-T2. Per la piattaforma digitale terrestre sarà un’innovazione epocale che cambierà notevolmente la qualità delle trasmissioni in chiaro. Infatti dovrebbe, per così dire, stabilizzarsi una qualità superiore delle immagini e dell’audio.

In questi giorni potrebbero manifestarsi alcuni problemi tecnici di ricezione, anche per i canali più importanti come quelli di Rai e Mediaset. Ti consigliamo di portare un po’ di pazienza dato che si tratta di un evento particolare che non accadrà più entro i prossimi anni.

Per risolvere qualche disagio sul segnale dovresti effettuare, di tanto in tanto, una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Si tratta di un’operazione semplice e veloce che però garantisce la migliore ricezione a seguito di possibili aggiornamenti sulle frequenze e sul segnale.

