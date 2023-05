Digitale Terrestre: quando amplificare il segnale e con quale dispositivo

L’arrivo del nuovo digitale terrestre sembra averti arrecato qualche problema? Molto probabilmente anche tu, come tanti altri utenti, riscontri dei cali di segnale che non ti permettono di vedere al meglio o che non ti fanno vedere proprio alcuni canali TV. La soluzione giusta potrebbe essere Meliconi AMP200, ora in offerta speciale su Amazon.

Sei sicuro che in qualsiasi situazione un amplificatore di segnale sia la soluzione più corretta al tuo problema? Iniziamo col precisare quando è sbagliato utilizzarlo. Se il segnale non è di buona qualità all’origine amplificherebbe il rumore rendendo così impossibile decodificarlo al tuo sintonizzatore TV. Di contro, è utilissimo per:

amplificare un segnale di buona qualità prima di un cavo di prolunga; distribuire il segnale amplificato a due apparecchi distinti.

Digitale Terrestre: le caratteristiche di un amplificatore di segnale

Meliconi AMP200 altro non è che un amplificatore di segnale digitale terrestre da interno. Si collega a una comune presa di corrente e amplifica il segnale TV che arriva dall’antenna per distribuirlo a uno o massimo due televisori o decoder. Il segnale, come dicevamo, deve comunque essere di buona qualità o pulito. In pratica, visualizzabile da un televisore in modo stabile prima di essere amplificato.

Acquista Meliconi AMP200 se il segnale risulta disturbato per l’eccessiva lunghezza dei collegamenti, se il segnale è debole in ingresso e se devi distribuire il segnale a due televisori o decoder contemporaneamente. Ricordati che con Prime hai tanti vantaggi tra cui questa offerta speciale e consegna gratuita. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.