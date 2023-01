Digitale terrestre: quali sono le TV non compatibili al DVB-T2

Le tappe che ci avvicinano al nuovo digitale terrestre sono ormai terminate. Manca solo l’effettivo passaggio al nuovo standard trasmissivo DVB-T2. Molti sono preoccupati perché ancora non sono riusciti a capire se il loro televisore è veramente compatibile alla prossima tecnologia.

Sarà quindi interessante conoscere quali sono le TV non compatibili al DVB-T2. Restringendo quindi il campo potrai avere la certezza matematica che il tuo apparecchio, così come anche il tuo decoder, sono adatti per ricevere le trasmissioni in chiaro con la prossima piattaforma.

Nel dubbio, se ad oggi non riesci a ricevere più alcun canale perché sono tutti passati alla codifica Mpeg4, devi acquistare un decoder di ultima generazione. Con poco più di 20 euro dai nuova vita al tuo televisore. Su Amazon trovi tantissime offerte di prodotti molto validi.

Se non sai quale scegliere, ti consigliamo il Decoder Edision Picco T265+ a soli 27 euro, invece di 29,90 euro. Questo dispositivo è tra i migliori sul mercato per l’ottimo sintonizzatore TV, in grado di ricevere il segnale anche quando le condizioni non sono ottimali.

Digitale terrestre: quali sono i televisori non compatibili al DVB-T2

Veniamo a noi e scopriamo quali sono effettivamente i televisori che non sono compatibili con il DVB-T2. L’allora Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero dell’Industria e del Made in Italy, aveva spiegato quali sono gli apparecchi idonei alla prossima tecnologia trasmissiva digitale terrestre:

Gli apparati acquistati recentemente sono compatibili con il nuovo standard in quanto, per legge, tutti i televisori messi in vendita dal 22 dicembre 2018 in poi devono essere idonei alla ricezione del DVB-T2 con codifica HEVC Main10.

Quindi, di norma, se il tuo televisore o decoder è stato acquistato dopo il 22 dicembre 2018 è sicuramente adatto per ricevere tutti i canali con il nuovo standard. Se vuoi avere una certezza in più controllarlo tu stesso direttamente dall’apparecchio è molto semplice e veloce.

Se non conosci la procedura puoi seguire le nostre istruzioni per verificare se il tuo apparecchio è compatibile al nuovo digitale terrestre. Qualora non lo fosse dovrai aggiornarlo con un decoder di ultima generazione o sostituirlo con un nuovo televisore recente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.