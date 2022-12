Digitale terrestre: problemi di segnale? La soluzione a 23€ è su Amazon

L’arrivo del nuovo digitale terrestre ti sta facendo venire il mal di testa perché non riesci più a ricevere bene i canali TV? Tranquillo, sei in buona compagnia. Ci sono tanti altri che come te stanno cercando di capire come risolvere il problema. La soluzione esiste e la trovi su Amazon. Acquista l’Amplificatore DVB-T2 Aplic a soli 23 euro. Collegandolo prima all’antenna e poi al televisore o decoder otterrai risultati sorprendenti.

Digitale terrestre: ottieni un segnale potente con l’Amplificatore Aplic

L’Amplificatore DVB-T2 Aplic è in grado di aumentare il segnale in arrivo dall’antenna per distribuirlo equamente a tutti gli apparecchi con sintonizzatore TV di casa. Si tratta di un ottimo ausilio per migliorare la ricezione dei canali del digitale terrestre, soprattutto adesso che siamo ormai prossimi al definitivo switch off di gennaio 2023. Questo prodotto distribuisce il segnale indipendente a due apparecchi, anche contemporaneamente.

Installarlo è semplice e veloce. Per prima cosa devi collegarlo a una presa di corrente. Meglio se vicina all’arrivo del cavo dell’antenna TV. Poi con due altri cavi in uscita devi collegarlo a televisore e decoder. Una volta fatta questa operazione avvia la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. In pochi minuti otterrai un segnale potente ed efficace per vedere i tuoi programmi preferiti senza interferenze né interruzioni. Oggi lo paghi solo 23 euro.

