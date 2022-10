Digitale terrestre o smart TV Android 4K? Entrambe con questa GENIALATA

Non solo un decoder, non solo un box TV Android premium. Questo dispositivo 2 in 1 mette insieme il potenziale di entrambi i prodotti. Un concentrato di tecnologia che non solo ti consentirà di continuare a guardare i tuoi canali televisivi preferiti, ma ti permetterà anche di accedere a tutto il meglio che una super smart TV può offrire. Puoi anche interagire, direttamente dal telecomando, con l’assistente vocale di Google.

Un dispositivo spettacolare, firmato dal celeberrimo brand Telesystem, che adesso è anche in gran sconto su eBay. Infatti, solo per poco tempo ancora hai la possibilità di portarlo a casa a 69€ appena invece di 89€. Tutto quello che devi è completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Digitale terrestre e smart TV insieme: un prodotto unico

Innamorarsi di questo concentrato di tecnologia di Telesystem è facile. Dall’inizio, ti conquisterà con la facilità con la quale potrai configurarlo. Subito dopo apprezzerai la possibilità di avere tutto a disposizione in un unico posto: sia i canali TV che ami di più, sia tutti i contenuti di smart TV che desideri. Da un solo telecomando gestisci tutto.

Perfettamente compatibile con lo standard HEVC Main 10, supporta anche il 4K: se anche il tuo televisore lo supporta, potrai guardare i tuoi contenuti con una risoluzione spettacolare. Come anticipato, premendo un pulsante potrai interagire con l’assistente vocale di Google. Ancora, massima compatibilità con il prodottolo Chromecast. Questo implica che avrai la possibilità di trasmettere in tempo reale i contenuti di smartphone, tablet e PC.

Insomma, cosa chiedere di più a una periferica per la tua televisione? Questo concentrato di tecnologia mette insieme il supporto al digitale terrestre DVB T2 e l’avanzato sistema smart di Android TV. Facendo due conti, il risparmio è assicurato. Infatti, non solo il prodotto è in sconto, ma potrai anche evitare di comprare due diverse soluzioni, spendendo ben più di quanto c’è da investire adesso. Approfitta della promozione eBay e portalo a casa a 69€ appena. Le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.