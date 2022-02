Digitale terrestre o Android TV? Entrambi con questo decoder PAZZESCO

Il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 può essere un'occasione perfetta per portare sulla tua televisione anche un sistema smart come Android TV. Basta un decoder speciale come l'UP T2 di Telesystem, che supporta anche il 4K.

Addirittura, con le promozioni eBay del momento, risparmi un sacco e lo porti a casa 71€ circa appena. Come? Approfittando di un nuovo succulento coupon: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “SMARTHOME22”. Godi di spedizioni rapide e gratis, ma la quantità disponibile è limitata.

Digitale terrestre e Android TV: la combo perfetta

Un prodotto impressionante, pronto a ridare nuova vita alla tua televisione. Non solo, grazie al supporto al codec HEVC Main 10, potrai continuare a guardare i tuoi canali preferiti anche quando il passaggio sarà completo. Con questo gioiellino ottieni infinitamente di più.

Perché? Beh, a bordo c'è Android TV: il miglior sistema operativo per rendere smart schermi e televisori. In un attimo, ti si apre un mondo di possibilità. Applicazioni, giochi, navigazione su Internet e tutto l'intrattenimento in streaming e on demand che desideri. Anzi, puoi anche goderti i contenuti in 4K, se supportati.

Ancora, c'è un Chromecast integrato. Questo significa che puoi trasmettere in tempo reale sulla televisione quello che c'è sullo schermo di smartphone, tablet e PC. Il telecomando intelligente è tutto da scoprire: premi un pulsante e interagisci, usando la voce, con l'assistente vocale Google Home.

Insomma, un vero concentrato di tecnologia, che contemporaneamente rende il televisore pienamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2. Questo decoder con Android TV – eccellente sistema smart – a 71€ è un affare pazzesco ed è possibile solo grazie alle nuove promo eBay. Per approfittarne, metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “SMARTHOME22”. Godi di spedizioni assolutamente veloci e gratis, se arriverai prima che le scorte siano già finite.