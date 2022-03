Digitale terrestre NON ti temo: 24€ e passa la paura

Ansia e panico generale da passaggio al nuovo digitale terrestre. Cosa cambia? Perché cambia? Devo buttare la TV? La risposta è una sola: se la televisione non è compatibile, basta un decoder da pochi euro per risolvere.

Inutile cercare di aggirare il problema, tanto vale attrezzarsi subito – prima che magari i prezzi salgano – e risolvere una volta per tutte. Su Amazon, c'è un ottimo decoder di Fenner – con media player, sintonizzazione automatica e parental control – che puoi prendere a 24€ circa appena. Non a caso è il più venduto del momento: mette insieme qualità e prezzo. Completa l'ordine adesso per averne uno anche tu ed hai finito di preoccuparti. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre, niente ansia: il decoder costa poco

Ricordo lo stesso panico quando ci fu il primo cambio all'epoca “nuovo digitale”. In quel caso poi non c'era nemmeno tutta questa possibilità di informarsi su Internet, quindi si sentiva il telegiornale, si andava al negozio e si cercava di capire se la TV era da buttare.

Sta succedendo ancora, ma – onestamente – non c'è proprio da agitarsi. Anzi, i nuovi decoder sono anche interessanti. Questo modello nello specifico ha la sintonizzazione automatica, il parental control e anche un media player, tanto per gradire. In soldoni, inserisci una chiavetta USB con a bordo foto e video e puoi riprodurle sul televisore. Più semplice di così.

Ovviamente, è una versione pienamente compatibile con il codec HEVC Main 10 e quindi pronto a funzionare per un bel po' di anni, fino al prossimo cambio almeno. Quindi? Perché avere il panico da nuovo digitale terrestre, se si può ovviare al problema con un economicissimo decoder? Fai come hanno già fatto in moltissimi, porta a casa questo modello di Fenner a 24€ circa appena da Amazon: completa l'ordine adesso e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.