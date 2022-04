Digitale terrestre FURBO: 16€ per il decoder con media player

Un ottimo modo per passare al digitale terrestre senza spendere un patrimonio è questo ottimo decoder compatto, che fa persino da media player. Perfettamente compatibile con lo standard HEVC Main 10, e dotato sia di ingresso HDMI che SCART, puoi sfruttarlo anche per vedere i contenuti audio e video a bordo delle tue memorie esterne.

Da Amazon lo porti a casa a 16€ circa appena, approfittando degli sconti del momento. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime: completa l’ordine al volo per averlo in sconto, durerà pochissimo.

Digitale terrestre: ottimo decoder compatto a prezzo minuscolo

Un prodotto pensato per permetterti di continuare a usare la televisione che hai in casa, anche quando il passaggio al nuovo modo di guardare i tuoi canali preferiti sarà completo. Super semplice da configurare, bastano 5 minuti e una bella risintonizzazione. A quel punto, non dovrai preoccuparti di altro.

Perfetto anche per i televisori più vecchi, grazie all’ingresso SCART, si rivela un prodotto super versatile che ha anche una marcia in più. Infatti, puoi usarlo senza alcun problema anche come media player. Tramite la porta USB anteriore, colleghi le tue memorie esterne e riproduci i contenuti multimediali che ci sono a bordo: audio, video e foto.

Insomma, questo decoder compatto è perfetto per il passaggio al nuovo digitale terrestre e non solo. Infatti, aggiunge anche nuove funzionalità al tuo televisore. A 16€ circa appena, puoi fare un eccezionale affare su Amazon: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi