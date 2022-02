Digitale terrestre: arrivano nuovi canali e cambia la numerazione

Il passaggio al nuovo digitale terrestre sta proseguendo in tutte le Regioni d'Italia dove, piccole e grandi modifiche, stanno attenzionando tutti gli utenti impegnati a seguire questo processo. Infatti, i recenti refarming obbligano tutti i cittadini a effettuare diverse risintonizzazioni. Questo perché, come sta succedendo nei giorni appena trascorsi, nuovi canali stanno approdando sulla piattaforma, mentre altri, al contrario, la stanno abbandonando. Di conseguenza cambia anche la numerazione dei canali sulle televisioni di tutti. Scopriamo insieme le ultime novità della prima metà di febbraio 2022.

Digitale terrestre: arrivano nuovi canali, mentre altri se ne vanno

Con l'arrivo, per tappe, del nuovo DVB-T2 stiamo assistendo all'approdo di diversi nuovi canali sia regionali che nazionali. L'ultimo canale importante che si è aggiunto al digitale terrestre è TwentySeven di Mediaset. Approdato il 16 gennaio 2022, è stata una sorpresa per molti utenti, soprattutto tra quelli che amano le serie TV vintage. In questi giorni se ne sono aggiunti altri a livello regionale. Si tratta del Piemonte che ha visto debuttare due nuovi canali:

VCO Azzurra TV alla numerazione 696 ;

alla numerazione ; Canale Italia Piemonte alla numerazione 264.

Tuttavia, altri canali, come di recente Effe TV, hanno abbandonato il digitale terrestre. Stiamo parlando del Mux Rete 7, sempre in Piemonte, che ha perso 6 canali TV e Hot Block Radio. Tra questi c'è anche il Canale Italia 11 che ha lasciato il posto, come anticipato, al Canale Italia Piemonte. In questo caso, si tratta solo di una sostituzione. A livello nazionale, invece, ad abbandonare la piattaforma è stato il canale interattivo Entertainment Fact alla numerazione 243, già inattivo da tempo.

Cambia la numerazione

Ovviamente, per chi abita in Piemonte, sarà necessario effettuare quanto prima una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Questo permetterà a tutti di ricevere le emittenti alle numerazioni corrette aggiornando così anche le programmazioni quotidiane.

In più, sempre in Piemonte, sono state aggiornate la composizione del Mux Locale 2 e del Mux Locale 1.