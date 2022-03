Digitale terrestre: eBay ti regala una smart TV a meno di 150 euro

L'8 marzo 2022 si è compiuto il primo importante switch off al nuovo digitale terrestre. Si è quindi concretizzato il passaggio dalla codifica Mpeg-2 alla Mpeg-4 per la trasmissione delle programmazioni della maggior parte dei canali di tutte le emittenti nazionali. Tuttavia, molte persone hanno riscontrato diversi problemi tanto che non riescono più ad accedere alla piattaforma. Nessun problema, se ancora non vi siete dotati di un apparecchio compatibile al DVB-T2 c'è eBay a venire in vostro soccorso regalandovi una splendida smart TV a meno di 150 euro.

Infatti, proprio oggi acquisti l'incredibile TV LED SABA SA32B46 HD 32″ a soli 149 euro, invece di 249 euro. In pratica, con questo ordine, grazie a eBay, risparmi ben 100 euro. Incredibile vero? Ma non è un sogno, si tratta della pura e semplice realtà.

Dovrai solo andare sul portale di eBay e mettere nel carrello questa eccezionale smart TV che non solo è compatibile con il nuovo digitale terrestre, ma ha anche integrato il sistema operativo Android TV per collegarti alle migliori piattaforme di streaming on demand disponibili.

Non aspettare altro tempo. Cogli al volo questa importantissima occasione. Un affare così non ti capiterà più e potrai portarti a casa una splendida smart TV super tecnologia a un prezzo veramente vantaggioso e super basso.

Digitale terrestre: TV LED SABA SA32B46 a soli 149 euro su eBay

Non capita tutti i giorni di poter acquistare una vera e propria smart TV con tutti i comfort a soli 149 euro. eBay però ha realizzato questa magia e ti permette di andare incontro al nuovo digitale terrestre senza dover spendere una fortuna. Non solo, ma potrebbe anche diventare un'idea regalo interessante o l'occasione giusta per aggiungere un televisore in qualche altra stanza della tua casa. Insomma, qualunque sia la tua necessità non perdere questo momento. Cogli l'attimo e metti nel carrello la tua nuova TV LED SABA SA32B46 HD 32″ a soli 149 euro, invece di 249 euro.

Monta un pannello LED da 32″ nel formato 16:9 con risoluzione 1366×768 HD Ready. Inoltre, è compatibile alla nuova tecnologia DVB-T2, HEVC Main 10 e Mpeg-4. Sarai pronto ad accogliere a braccia aperte il nuovo digitale terrestre con questa fantastica smart TV.

Infine, potrai installare le app delle tue piattaforme preferite tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, ma anche YouTube, Facebook, Pluto TV e tante altre.

Non perdere tempo e approfitta di questa imperdibile offerta eBay prima che finiscano le scorte. Acquista la tua nuova TV LED SABA SA32B46 HD 32″ a soli 149 euro, invece di 249 euro e fai l'affare del giorno.