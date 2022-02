Digitale terrestre e smart TV Android? Si, con questo decoder UNICO

Il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 può essere un ottimo modo per aggiungere un cuore tutto smart, basato su Android, al tuo TV. Basta uno speciale decoder come quello di Telesystem, attualmente in sconto su eBay a 71€ circa appena, ma per pochissimo ancora.

Un solo telecomando per vedere i tuoi programmi preferiti in televisione oppure per concederti un bel film in 4K su Netflix. Un box 2 in 1, che ti risparmia l'acquisto di ulteriori dispositivi. Per approfittare dell'occasione del momento, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “SMARTHOME22”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.

Di prodotti come questo, che funzionano bene e valgono l'investimento, ce ne sono pochissimi in giro. Per non rischiare delusioni, è meglio approfittare delle occasioni relative a dispositivi realizzati da brand super noti e affidabili.

Questo gioiellino, compatto e gradevole sotto il profilo estetico, non solo ti consente di continuare a guardare i tuoi programmi preferiti, grazie alla piena compatibilità con lo standard HEVC Main 10, ma ti offre molto di più.

Infatti, grazie alla presenza di un'ottima personalizzazione del sistema operativo Android, potrai accedere a una marea di funzionalità aggiuntive. Innanzitutto, a portata di telecomando avrai le tue piattaforme di streaming audio e video preferite. Netflix, Prime Video, Discovery+ e non solo. Divertiti a scoprire quello che può offrire l'interfaccia utente personalizzata ad hoc per l'utilizzo su grandi schermi con l'ausilio del telecomando e senza dover perdere tempo per trovare quello che ti serve.

Addirittura, se vuoi puoi usare il tuo smartphone come centro di controllo del tuo nuovo sistema intelligente. Come anticipato in apertura, questo gioiellino è anche compatibile con il 4K, laddove i programmi e la tua TV li supportino.

Insomma, perché limitarsi a passare al nuovo digitale terrestre DVB T2, se in contemporanea puoi avere una smart TV Android tutta nuova? Con questo decoder 2 in 1, ora in sconto su eBay, l'investimento è minimo. Per approfittarne, devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “SMARTHOME22”. Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma la disponibilità è super limitata.