Digitale terrestre DVB T2: decoder con antenna WiFi in omaggio a 23€

Un decoder perfetto per il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2, dotato di supporto alla connessione a Internet e media player. Con la promozione del momento non solo lo prendi a 23€ circa appena, ma ricevi in omaggio l'antenna per la connessione al WiFi. Completa l'ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Digitale terrestre DVB T2: questo è molto più di un decoder

Un dispositivo super semplice da utilizzare che ti consentirà di continuare a guardare i tuoi canali preferiti anche dopo che il passaggio al nuovo modo di guardare la TV sarà completo. Infatti, non manca la compatibilità piena con lo standard HEVC Main 10.

Come anticipato, si tratta di un prodotto particolare, in grado di offrirti più di quanto farebbe un modello standard. Infatti, grazie alla porta USB anteriore hai un sacco di possibilità a disposizione. Puoi, ad esempio, collegare memorie esterne per riprodurre i file audio e video che ci sono a bordo, come fosse un vero e proprio media player.

Ancora, puoi contare sullo stesso ingresso per inserire la scheda di rete con antenna WiFi e collegare il dispositivo a Internet. A quel punto, avrai accesso a diverse funzionalità aggiuntive da sfruttare come desideri.

La cosa interessante è che non servirà comprare a parte il dispositivo per la connessione a Internet, lo ricevi in omaggio approfittando dell'offerta Amazon del momento. Completa adesso l'ordine per accaparrarti questo eccezionale decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 e ricevi gratis l'antenna WiFi. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.