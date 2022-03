Digitale terrestre: decoder invisibile con WiFi e media player (32€)

Prepara la televisione al nuovo digitale terrestre senza stravolgerla. Con questo decoder invisibile, non solo agevoli il passaggio al DVB T2, ma aggiungi feature alla TV.

Ottieni un media player e anche l'accesso a Internet tramite WiFi (opzionale). Con le promozioni Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 32€ circa appena. Si tratta dell'eccezionale Edision Nano T265+, realizzato da un ottimo brand, leader nel settore. Completa adesso l'ordine per approfittarne, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: perché scegliere un decoder invisibile

La ragione per scegliere un prodotto di questo tipo è abbastanza semplice. Grazie a dimensioni incredibilmente contenute, e alla possibilità di alimentare il dispositivo tramite la porta USB della televisione, di fatto non si stravolge il pannello. Esteticamente, resta tutto esattamente così com'è perché il dispositivo scompare dietro lo schermo.

Si pensi ad esempio alle TV appese al muro: aggiungere un supporto per il DVB T2 potrebbe comportare la necessità di aggiungere una mensola di supporto per poterlo appoggiare. L'alternativa sono lunghi cavi che partono dallo schermo.

Con un device come questo non ci saranno invece problemi di alcun genere. Piena compatibilità con il codec HEVC Main 10 e grande facilità di installazione lo rendono ancora più appetibile.

Come anticipato, questo dispositivo è pronto a offrire funzionalità aggiuntive. Sfruttando lo speciale accessorio USB in dotazione, puoi sfruttarlo come un vero e proprio media player. Colleghi delle memorie esterne e riproduci i contenuti multimediali che ci sono a bordo. Ancora, puoi aggiungere un'antenna WiFi (da comprare a parte) e connettere a interne il decoder invisibile. A questo punto, potrai sbloccare ulteriori feature come l'aggiornamento software online, la fruizione di informazioni relative a news e meteo e persino YouTube.

Insomma, il momento di semplificare – senza traumi – il passaggio al nuovo digitale terrestre è adesso. Accaparrati ora l'ottimo Edision Nano T265+ a 32€ circa appena da Amazon. Godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.