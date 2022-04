Digitale Terrestre: Decoder HDMI invisibile a PREZZO STRACCIATO

Con l'arrivo del nuovo standard del Digitale Terrestre non è necessario per forza cambiare TV, basta acquistare il giusto decoder e il gioco è fatto. Il Decoder Stick WWIO TRINITY si trova in offerta su Amazon a 34,90€, con uno sconto del 9% rispetto al suo solito prezzo.

Chi possiede un televisore non molto recente e non intende sostituirlo con un modello di nuova generazione, deve affidarsi ad un decoder esterno, un dispositivo spesso ingombrante e fastidioso da posizionare in salotto. Il brand WWIO ha risolto il problema alla radice, proponendo un decoder di nuova generazione a forma di chiavetta, che si connette alla porta HDMI e scompare dietro la TV, consentendo di ricevere i canali secondo il nuovo standard DVB-T2.

Questa trovata geniale è perfetta per tornare a vedere tutti i canali TV senza ingombranti apparecchiature esterne e senza spendere molto. Infatti, il decoder stick WWIO TRINTY ha un design ultra compatto e costa meno di 35 euro.

Una volta collegata la piccola chiavetta al retro della TV, basta connettere la classica antenna ed effettuare la sintonizzazione automatica dei canali. Il decoder si comanda da un classico telecomando, tramite il quale è possibile comandare anche la TV, senza il fastidio di gestire 2 telecomandi.

Il decoder per il digitale terrestre restituisce un segnale video in risoluzione FullHD 1080p, con codifica H.265 HEVC 10 bit. Con questo accessorio, la TV di casa diventa moderna e non è più necessario sostituirla con un modello più recente e costoso.

Oggi il Decoder Stick WWIO TRINITY è disponibile in offerta su Amazon a 34,90€, con spedizione gratis e consegna espressa.