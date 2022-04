Digitale terrestre: decoder con WiFi e YouTube a 20€, antenna GRATIS

Il tuo vecchio televisore può ancora funzionare perfettamente, nonostante il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2. Non serve spendere un patrimonio per prepararlo, anzi. Ci sono decoder, come quello che ho scovato in sconto su Amazon, che ti offrono anche funzioni avanzate come la connessione a Internet tramite WiFi, la riproduzione di YouTube e la possibilità di usarlo come un media player.

Completando l’ordine adesso, lo porti a casa a 20€ circa appena e in omaggio ricevi l’antenna per la connessione wireless. Non dovrai comprarla a parte. In più, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: il decoder WiFi è da provare

Un prodotto super semplice da configurare in totale autonomia. A disposizione ci sono sia l’uscita HDMI che quella SCART: non importa quanto vecchio sia il tuo televisore.

Seguendo le istruzioni a video, grazie alla semplice interfaccia utente potrai velocemente terminare la configurazione e continuare a guardare i tuoi programmi preferiti.

Esplora le funzionalità aggiuntive: tramite la porta USB anteriore puoi inserire l’antenna WiFi che ricevi gratis. A quel punto, avrai la possibilità di collegare a Internet il dispositivo e sfruttare feature come la fruizione di YouTube. Ancora, tramite la stessa porta USB puoi inserire memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo: un vero e proprio media player, insomma.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon. Prepara il televisore al nuovo digitale terrestre con questo decoder avanzato. Accaparratelo adesso a 20€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.