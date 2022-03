Digitale terrestre: decoder avanzato a 22€ con antenna WiFi GRATIS

Il passaggio al nuovo digitale terrestre può diventare un'ottima occasione per aggiungere funzionalità anche alle televisioni più vecchie. Basta un decoder avanzato come questo, dotato di media player e possibilità di connetterlo a Internet.

Un prodotto molto interessante, che adesso prendi in gran sconto a 22€ circa appena e non solo. Infatti, in omaggio ricevi anche l'antenna necessaria per effettuare la connessione a Internet tramite WiFi. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “GLTG8726”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: un ottimo decoder a prezzo super accessibile

Perfettamente compatibile con il codec HEVC Main 10, questo dispositivo ti permetterà di continuare a guardare i tuoi programmi preferiti, anche dopo che il passaggio sarà completo.

Super semplice da configurare, lo colleghi tramite cavo HDMI o SCART al televisore e segui la procedura guidata utilizzando il telecomando in dotazione. A quel punto, una volta effettuata la ricerca automatica dei canali, avrai terminato.

Come anticipato in apertura, si tratta di un prodotto avanzato. Infatti, sfruttando la porta Ethernet, potrai collegare il dispositivo a Internet e ottenere funzionalità aggiuntive, ma non solo. Puoi addirittura usare il WiFi e non dovrai sostenere alcun esborso ulteriore per comprare l'antenna accessoria necessaria: la ricevi in omaggio, approfittando dell'offerta Amazon del momento.

Ancora, questo gioiellino è anche dotato di media player. Infatti, sfruttando la porta USB in dotazione, potrai inserire le tue memorie esterne e riprodurre i contenuti multimediali che ci sono a bordo.

Insomma questo decoder non solo è perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2, ma è anche dotato di funzionalità aggiuntive, pur essendo in grado di funzionare perfettamente persino sui televisori più vecchi.

Non perdere l'occasione di approfittare dell'occasione del momento. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – usa il codice “GLTG8726”. Godi di spedizioni rapide e gratis, ma dovrai essere super veloce: si tratta di un'occasione limitata.