Digitale Terrestre: cosa ti serve per l'arrivo del DVB-T2

Mancano circa dieci giorni all’arrivo del nuovo digitale terrestre con lo spegnimento dei canali in SD. La data dello switch off ai canali in HD è stata stabilita per il prossimo 20 dicembre. Perciò, se ancora non lo hai fatto, devi adeguarti alla tecnologia DVB-T2 il prima possibile.

Puoi scegliere due opzioni per accogliere il prossimo standard trasmissivo nel caso i tuoi apparecchi non siano compatibili. La prima è quella di acquistare un nuovo televisore di ultimissima generazione. Questo ha due vantaggi:

non avrai fastidiosi box da gestire oltre alla TV; ti assicuri la migliore visione possibile delle immagini in qualità HD e, in alcuni casi, anche 4K oltre che avere accesso alle tue piattaforme streaming preferite.

Su Amazon ci sono tantissime offerte in vista dei regali di Natale. Perciò in questo momento puoi risparmiare sull’acquisto della tua nuova smart TV compatibile con il digitale terrestre in arrivo. Un’ottima soluzione potrebbe essere la Samsung TV Crystal UHD 4K 55″ a soli 429 euro, invece di 749 euro.

Digitale terrestre: ecco tutto il necessario per accogliere il DVB-T2

Indipendentemente dalle tue idee in merito al prossimo switch off, se vuoi continuare a vedere la TV devi adeguarti il prima possibile. Perciò la seconda opzione percorribile, se non ti piace l’idea di dover acquistare una nuova smart TV, è quella di optare per un decoder compatibile al nuovo digitale terrestre. Anche qui ci sono due vantaggi:

se il tuo televisore è ancora in buono stato gli darai nuova vita, sfruttandolo per diversi anni; risparmierai svariati euro perché si tratta della scelta più economica possibile.

Sempre su Amazon ci sono diverse soluzioni in offerta. Ad esempio, puoi acquistare il Decoder DVB-T2 Fenner a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro. Si tratta di un dispositivo di ultima generazione in grado di ricevere tutti i canali e di collegarsi a tutte le TV grazie alle due porte HDMI e SCART.

Qualsiasi sia la tua scelta, decoder o televisore, è importante che ti informi sulla qualità del segnale nella tua zona. Potresti venire a conoscenza che nell’area dove vivi quello del nuovo digitale terrestre è debole. Per prevenire spiacevoli sorprese e, invece, ricevere tutte le trasmissioni, completa i tuoi acquisti con questo Amplificatore per Antenna TV da interno a soli 23 euro.

Concludiamo con un prodotto versatile adatto quando si è in viaggio, in caso di emergenze o per la tua casa vacanze. Si tratta dell’ottima Antenna TV Interna Boyoye a soli 25 euro, invece di 39,99 euro. Questa soluzione, compatibile con il DVB-T2, ti assicura una trasmissione in HD e 4K laddove disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.