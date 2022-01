Digitale terrestre: cosa devi fare se leggi canale provvisorio

Per alcuni il processo di switch off al nuovo digitale terrestre sta passando via liscio come l'olio. Per altri invece, con una leggera punta d'ansia. Ovviamente, abituarsi a tutte queste novità non è facile e spesso può anche diventare complicato. Infatti, dopo il recente refarming di tutte le emittenti televisive, su alcuni canali è comparsa la dicitura “provvisorio“. Sono tanti gli utenti che spaventati si chiedono cosa voglia dire e, soprattutto, se il loro televisore è ancora compatibile al nuovo digitale terrestre. Facciamo chiarezza e, se è successo anche a te, scopriamo cosa devi fare.

Digitale terrestre: continuano le risintonizzazioni

Uno dei motivi per cui sul proprio televisore compaiono alcuni canali con la dicitura “provvisorio” è dovuto alle recenti risintonizzazioni. Proprio ieri ha avuto luogo un nuovo processo di refarming dei canali del digitale terrestre nel Nord Italia.

La riorganizzazione delle frequenze, come indicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, sta coinvolgendo gran parte del Piemonte e dell'Emilia-Romagna, mentre a partire da oggi saranno coinvolte l'area nord del Piemonte e l'area Nord della Lombardia. Tutte le operazioni si concluderanno il 9 febbraio 2022.

Ovviamente, questo processo richiede che ogni utente debba poi eseguire la risintonizzazione dei canali così da ricollocarli nella loro nuova posizione e poterli vedere dalla propria televisione. Il Ministero dello Sviluppo Economico consiglia di eseguire una doppia risintonizzazione dei canali: una oggi, in modo da agganciare le nuove frequenze RAI, la seconda invece quando nel proprio comune verranno ricollocate le frequenze di tutte le emittenti nazionali e locali. Le date previste sono consultabili a questa pagina.

Inoltre, può succedere che ad alcuni canali venga assegnata una numerazione temporanea, in attesa della collocazione definitiva sul nuovo digitale terrestre. Per questo non è necessario preoccuparsi. La situazione si risolverà da sola. Occorre comunque portare pazienza perché tutti questi processi potrebbero dare vita a conflitti di numerazioni tra due canali. Nessun problema, il vostro televisore ve lo farà sapere automaticamente permettendovi di scegliere quale dei due canali destinarlo alla numerazione alternativa e quale a quella principale.

Tra l'altro, proprio l'altro giorno, sul digitale terrestre è arrivato un nuovo canale Mediaset.