Digitale terrestre: cosa devi sapere sul 21 dicembre 2022

Il programma di rinnovamento della tecnologia digitale terrestre sta giungendo al suo termine. Con stupore, il cronoprogramma è stato rispettato senza ritardi né intoppi. Purtroppo durante il percorso qualcuno si è trovato in difficoltà, ma questo non ha fermato il processo in tutta Italia.

Il 21 dicembre è ormai vicinissimo e questa è una tappa importante per il completamento dello switch off. Infatti, il giorno prima verranno spenti tutti i canali che ancora oggi trasmettono in alta qualità o più comunemente detta in qualità SD. Cosa devi sapere in merito a questo?

Uno degli aspetti più importanti del processo in corso, presto effettivo dal 20 dicembre, è che avverrà una delle transizioni tecnologiche più importanti finora attuate sulla piattaforma digitale terrestre. In pratica ci sarà un definitivo passaggio dalla codifica Mpeg2, che abbiamo utilizzato per molti anni perché sfruttata dal DVB-T, alla codifica Mpeg4.

Si tratta di una transizione fondamentale perché sarà l’apripista per lo switch off definitivo che a gennaio 2023 ci porterà tutti al nuovo standard trasmissivo DVB-T2 – HEVC Main 10. Tradotto vuol dire che devi assolutamente acquistare un apparecchio compatibile se vuoi continuare a vedere la televisione, come il Decoder Fenner a soli 21 euro, invece di 29,90 euro, su Amazon.

Digitale terrestre: per questo 21 dicembre hai un ruolo importante

Quindi, fondamentalmente sei tu il protagonista per questo 21 dicembre. Sei tu a doverti accertare se il tuo televisore è compatibile con il nuovo digitale terrestre. E dopo averlo verificato dovrai agire di conseguenza altrimenti non potrai più accedere alle trasmissioni in chiaro dei broadcaster nazionali e regionali.

Il passaggio alla codifica Mpeg4 non poteva essere rimandato. Questo perché ci sono delle linee guida imposte dall’Unione Europea per i nuovi standard televisivi dei Paesi membri così da accelerare anche la diffusione del 5G. La data ultima sarà il 31 dicembre 2022. Dopo ciò si dovrà completare il tutto con lo switch off definitivo a gennaio 2023.

Ancora non sappiamo la data precisa, ma pensiamo che a breve il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ci fornirà se non il giorno esatto almeno il periodo in cui tutto potrebbe avere inizio. Nel frattempo, se ancora non ti sei adeguato affrettati ad acquistare un apparecchio compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.