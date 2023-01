Digitale terrestre: come verificare se puoi ricevere il Bonus decoder a casa

Terminati tutti i Bonus TV e Decoder, attualmente è rimasto ancora in vigore il Bonus decoder a casa per il nuovo digitale terrestre. Attivo dallo scorso aprile e fino a esaurimento risorse disponibili, questa iniziativa permette a chi ne è compatibile di richiedere un dispositivo adatto ad aggiornare il proprio televisore alla nuova tecnologia DVB-T2.

Uno degli aspetti più interessanti è che sarà spedito direttamente a casa e senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, è già disponibile una linea di assistenza telefonica per chi ha bisogno di supporto nell’installazione e nella configurazione dell’apparato. Basterà chiamare il numero 800776883 e selezionare la relativa sezione dedicata all’installazione dei decoder TV.

Chi può accedere a questo Bonus decoder a casa per il nuovo digitale terrestre? Purtroppo non tutti, ma solo coloro che rispondono alle caratteristiche elencate sul sito ufficiale Nuova TV Digitale, dedicato al passaggio verso il DVB-T2. Scopri anche tu se sei compatibile con questa interessante iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Altrimenti, puoi sempre risparmiare acquistando un decoder direttamente da Amazon. Ci sono tantissime offerte disponibili, fatte proprio su misura per te. Ad esempio, in questo momento trovi l’ottimo Leelbox Mini Stick a soli 25 euro, invece di 38,99 euro. Grazie alle sue piccole dimensioni puoi installarlo dietro il televisore rendendolo così invisibile.

Digitale terrestre: come ricevere il Bonus decoder a casa

Grazie alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Poste Italiane è possibile fare richiesta per ricevere il Bonus decoder a casa per il nuovo digitale terrestre. Tutti gli aventi di diritto potranno pianificare un appuntamento per la consegna dell’apparecchio secondo le modalità indicate sul sito Nuova TV Digitale:

chiamando il numero 800776883 e scegliendo la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV (disponibile da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 18, festivi esclusi); recandosi in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia negli orari di apertura; cliccando questo link, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Chi può richiedere il Bonus

Le disposizioni per poter richiedere il Bonus decoder a casa per il nuovo digitale terrestre sono molto chiare. Si trovano sul sito ufficiale Nuova TV Digitale. Nella nota uscita in occasione dell’attivazione di questa iniziativa si legge:

Le risorse destinate ai Bonus TV sono state ulteriormente rifinanziate con 68 milioni di euro ed è stata introdotta una nuova agevolazione che prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Se non sei compatibile con queste caratteristiche non disperare. Con meno di trenta euro puoi tranquillamente rendere il tuo vecchio televisore compatibile alla nuova tecnologia trasmissiva DVB-T2 – HEVC Main 10.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.