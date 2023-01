Digitale terrestre: da oggi puoi vedere i contenuti in lingua originale

Con l’arrivo del nuovo digitale terrestre stanno approdando tantissime novità interessanti in grado di migliorare l’intrattenimento in chiaro per tutti. Il 21 dicembre 2022 è avvenuto lo spegnimento dei canali che ancora trasmettevano con la vecchia codifica Mpeg-2.

Contestualmente con questa tappa, che ci separa dallo switch off definitivo, Mediaset ha deciso di introdurre un nuovo servizio. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Si tratta del nuovo Mediavideo DVB Subtitling sul digitale terrestre. Ricordiamo che potrebbe essere ancora in fase sperimentale.

Oggi però abbiamo anche un’altra funzionalità molto interessante da utilizzare. Stiamo parlando del doppio audio, italiano/lingua originale, sempre introdotto da Mediaset su diversi suoi canali TV. In questo modo puoi decidere di vedere i contenuti anche in lingua originale. Vediamo insieme come si può attivare questa funzione trasmessa con la codifica HE-AAC.

Prima però devi assicurarti che il tuo televisore o decoder sia compatibile con il nuovo standard DVB-T2 – HEVC Main 10. Altrimenti, meglio acquistare un apparecchio di ultima generazione tra quelli in offerta su Amazon. Oggi trovi il Decoder Edision Picco T265+ a soli 27 euro, invece di 30 euro.

Digitale terrestre: come attivare il doppio audio sui canali Mediaset

Vediamo quindi quali sono i canali TV Mediaset che ti permetto di attivare il doppio audio per ascoltare i contenuti sia in italiano o in lingua originale direttamente dal digitale terrestre. L’elenco completo è: Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, Top Crime, Canale 27, 20, La5, Italia 2 e Focus.

Detto questo, per poter accedere alla nuova funzionalità trasmessa con la codifica ad alta efficienza He-AAC è necessario utilizzare le funzioni native del televisore o del decoder. Attraverso il telecomando sarà quindi possibile decidere quale dei due audio (se disponibile) selezionare.

Una novità interessante che ci dimostra ancora una volta quanto sia in divenire la tecnologia di trasmissione del DVB-T2. Alcuni pensano che da aprile 2023 arriverà un’ulteriore novità per il digitale terrestre che obbligherà molti a cambiare ancora televisione o decoder.

