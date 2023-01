Digitale Terrestre: come attivare la nuova tecnologia DVB Subtitling

Sono diverse le novità introdotte durante tutte le tappe di avvicendamento al nuovo digitale terrestre. Penultima della lunga serie, il 20 dicembre 2022 sono stati spenti tutti gli ultimi canali TV rimasti a trasmettere con codifica Mpeg2.

Ciò vuol dire che, prima dello switch off definitivo, che dovrebbe avvenire entro gennaio 2023, i canali rimasti sulla piattaforma sono solo con codifica Mpeg4. Una tecnologia che garantisce immagini e audio di alta qualità.

Con lo spegnimento dei canali in qualità SD, Mediaset ha deciso di attivare già un nuovo servizio disponibile per tutti coloro che hanno un apparecchio compatibile al prossimo digitale terrestre. Se ancora non ti sei adeguato sbrigati a farlo.

Digitale terrestre: come attivare il nuovo servizio di sottotitolazione

Tornando alla novità introdotta da Mediaset, dopo lo spegnimento dei canali in Mpeg2, ora è possibile attivare il nuovo servizio di sottotitolazione. Prima di spiegarti come fare ti consigliamo di effettuare una risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre.

Dopo aver aggiornato la tua lista LCN Nazionale, puoi attivare il nuovo formato di sottotitoli detto in gergo tecnico DVB Subtitling. Il vantaggio è che non solo avrai una migliore visione dei sottotitoli stessi, ma a differenza di quelli del vecchio Mediavideo, il Televideo di Mediaset, sono anche modificabili.

In pratica, attivandoli semplicemente dal tasto “Subs” del tuo telecomando, potrai variare la dimensione dei font e i colori. In questo modo diventano ancora più utili per tutti quegli utenti che soffrono di disabilità alla vista e per gli anziani. Ovviamente devi avere un decoder o televisore di ultimissima generazione.

I canali compatibili con il nuovo DVB Subtitling sono quelli gestiti dal broadcaster Mediaset in Italia. Si tratta di Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, Top Crime, Canale 27, Cine 34, 20, La5, Italia 2 e Focus. Una volta selezionato il canale desiderato dovrai solo attivare i sottotitoli dal tasto “Subs” del telecomando.

