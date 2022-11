Digitale terrestre: come trovare i canali Mediaset con la ricerca manuale

Il digitale terrestre abbiamo imparato ad amarlo, grazie alle tante belle novità introdotte in questi mesi, ma anche a odiarlo, per i diversi problemi che ci ha obbligato a risolvere. Tra questi ultimi ce n’è uno davvero fastidioso e che molti utenti stanno lamentando. Di cosa si tratta effettivamente?

In pratica, alcuni non riescono a vedere tutti i canali Mediaset. Una situazione alquanto fastidiosa, soprattutto se uno di questi trasmette regolarmente i nostri programmi preferiti. Per risolvere l’infausto problema è necessario risalire alla causa. La prima potrebbe riguardare proprio il tuo apparecchio.

Forse il televisore o il decoder che usi non è compatibile con il nuovo digitale terrestre. Hai voglia a cercare spiegazioni per la mancata ricezione dei canali Mediaset. Infatti, dall’8 marzo 2022, ai primi numeri del telecomando trovi solo i canali in alta definizione, meglio conosciuti come HD. Dal 20 dicembre si spegneranno gli ultimi in SD che ora si trovano dal canale 500 in poi.

Per verificare se il tuo dispositivo è compatibile con lo standard DVB-T2 vai sul canale 100. Qualora non comparisse la scritta “Test HEVC MAIN 10” devi acquistarne uno di ultima generazione. Non ti servirà spendere una fortuna. Su Amazon trovi il Decoder DVB-T2 Nokia a soli 23 euro, invece di 39,90 euro. Collegalo alla tua TV e il gioco è fatto.

Digitale terrestre: se non vedi i canali Mediaset devi effettuare la sintonizzazione manuale

La causa però potrebbe essere un’altra. Il tuo televisore o decoder è compatibile con il nuovo digitale terrestre tuttavia non riesce a ricevere alcuni canali Mediaset. In questo caso il problema potrebbe derivare da un errore durante la risintonizzazione automatica dei canali. Potresti perciò optare per una ricerca manuale inserendo i dati che trovi qui sotto riportati:

MUX MEDIASET 1 Ch 46 (Freq 674 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

Iris (LCN 22)

27Twentyseven (LCN 27)

La5 (LCN 30)

Mediaset Italia2 (LCN 49,549)

TGCOM24 (LCN 51,551)

R101 TV (LCN 67,567)

Rete4 (provvisorio) (LCN 104,504)

Canale5 (provvisorio) (LCN 105,505)

Italia1 (provvisorio) (LCN 106,506)

Radio R101 (LCN 771)

Radio Monte Carlo (LCN 772)

RADIO 105 (LCN 785)

VIRGIN RADIO (LCN 786)

MUX MEDIASET 2 Ch 36 (Freq 594 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

QVC HD (LCN 32)

Cine34 (LCN 34)

Focus (LCN 35)

TOPcrime (LCN 39)

Boing (LCN 40,540)

Boing Plus (LCN 45,545)

Cartoonito (LCN 46,546)

RADIO 105 (LCN 66,566)

20 Mediaset (provvisorio) (LCN 120,520)

Cine34 (provvisorio) (LCN 534)

Focus (provvisorio) (LCN 535)

MUX MEDIASET 3 Ch 38 (Freq 610 Mhz) (In Sardegna Ch 29 – 538 Mhz – 38 – 610 Mhz; in Sicilia Ch 24 – 498 Mhz; in Calabria Ch 24 – 498 Mhz, escl. Cosenza e Crotone) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)

Rete4 HD (LCN 4)

Canale5 HD (LCN 5)

Italia1 HD (LCN 6)

20 Mediaset HD (LCN 20)

Mediaset Extra (LCN 55)

Test HEVC main10* (LCN 200)

Legenda: * Canale visibile solo sui decoder/tv DVB-T2 HEVC main10; *** Canale visibile in streaming tramite HbbTV.

Se hai difficoltà ti consigliamo di rivedere le istruzioni per effettuare una risintonizzazione manuale dei canali del digitale terrestre. Il procedimento è più semplice di quanto pensi e in pochi minuti troverai tutti i canali Mediaset che non riesci a vedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.