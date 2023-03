Digitale terrestre: come migliorare la visione dei canali TV

L’arrivo del nuovo digitale terrestre ha scombinato i piani a non pochi utenti. Il problema più grande che molti stanno riscontrando è la scarsa qualità delle immagini e del segnale. Queste due componenti non permettono un intrattenimento decoroso e piacevole. Ecco perché la prima soluzione per migliorare la visione dei canali è scegliere l’apparecchio giusto.

Grazie ad Amazon puoi accedere a tantissime offerte sui migliori decoder disponibili sul mercato. Ovviamente non deve essere solo il prezzo a spingere il tuo acquisto, ma anche e soprattutto la qualità del dispositivo. Per andare sul sicuro e non avere brutte sorprese future ti consigliamo il Ricevitore Edision Picco T265+ a un prezzo speciale.

Dotato di un sintonizzatore potente, questo decoder è in grado di ricevere tutti i canali gratuiti disponibili nella tua zona e di elencarli secondo la Numerazione LCN Nazionale. Con la tecnologia DVB-T2 H265 HEVC Main 10 è perfetto per i nuovi standard trasmissivi, garantendo una qualità di immagine elevata in HD a 1080p, quando disponibile.

Digitale terrestre (quasi) perfetto? Risintonizzazione dei canali

Se hai già un apparecchio di ultima generazione compatibile con tutti i nuovi standard sia effettivi che in arrivo, allora il problema potrebbe essere un altro. Probabilmente le frequenze non sono aggiornate e quindi trasmettono male le immagini e i suoni o, in alcuni casi, non li trasmettono più. La soluzione potrebbe essere una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre.

L’operazione è semplice e si può effettuare direttamente dal televisore o decoder in pochi minuti. In pratica, il dispositivo va ad aggiornare tutta la lista dei canali TV in cerca delle modifiche più recenti eliminando così le precedenti e lasciando quelle nuove. In questo modo avrai sempre tutti i canali aggiornati e una qualità visiva eccellente o quasi.

Problemi di segnale debole

A volte la scarsa qualità della trasmissione dei canali del digitale terrestre è data dal segnale debole. Questo potrebbe essere dovuto a due motivi principali. Il primo riguarda il cavo dell’antenna dentro casa che dalla presa all’apparecchio percorre diversi metri. È quindi ovvio che lungo il suo percorso il segnale si perda indebolendosi.

Il secondo, invece, riguarda lo sdoppiamento di segnale. In pratica, da un unico cavo proveniente dall’antenna si collegano due apparecchi. Il segnale non riesce ad alimentare tutti e due i dispositivi e perde di qualità. Per questi due casi la soluzione è unica e costa anche poco. Puoi cavartela con all’incirca una ventina di euro.

Sempre su Amazon trovi il Meliconi AMP200 a un prezzo eccezionale. Un miracolo per te che vuoi risolvere questo problema. Essendo un amplificatore di segnale da interno dovrai alimentarlo a corrente tramite una comunissima presa e collegarlo ai due dispositivi grazie alla doppia uscita. Potrai anche regolare il segnale a seconda dell’intensità necessaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.