Digitale terrestre: ecco i canali che non si vedono più

La televisione italiana è al centro di una rivoluzione tecnologia importantissima. Molto presto si concluderà il passaggio al nuovo digitale terrestre. Infatti, si presume che, entro gennaio 2023, sarà attivata definitivamente e in tutta Italia la piattaforma DVB-T2 – HEVC Main 10.

Potrebbe volerci ancora un po’ di tempo per questo. Tuttavia, in questi ultimi giorni sono letteralmente scomparsi alcuni canali TV. Prima attivi nella lista LCN Nazionale, oggi non esistono più. Nessuno potrà più vederli perché sono stati spenti definitivamente dai loro broadcaster.

L’imminente arrivo del digitale terrestre sta mettendo fretta a chi non si è ancora adeguato con apparati di ultima generazione. Se vuoi rendere il tuo vecchio televisore compatibile alla nuova tecnologia trasmissiva devi acquistare un decoder certificato DVB-T2.

Digitale terrestre: quali sono i canali che non ci sono più

Purtroppo per chi ancora non si è aggiornato al nuovo digitale terrestre, dal 21 dicembre 2022 ha perso ogni contatto con le trasmissioni in chiaro. Infatti, a essere scomparsi definitivamente sono i canali Rai e Mediaset che trasmettevano ancora in qualità SD, quindi con la vecchia codifica Mpeg2.

Tra i più seguiti, da chi ancora possedeva apparecchi di vecchia generazione, c’erano Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Oggi questi canali non si vedono più. Tutta la piattaforma è ora composta da soli canali che trasmettono in qualità HD, con codifica Mpeg4. Ecco perché è necessario procedere con l’acquisto di decoder o televisori DVB-T2.

Nel frattempo rimaniamo in attesa dello switch off definitivo che ci traghetterà verso il futuro standard trasmissivo che migliorerà ancora di più la qualità delle immagini e dell’audio. Durante questa attesa, vi consigliamo di effettuare di tanto in tanto una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre così da avere sempre le frequenze aggiornate.

