Digitale terrestre: ecco i canali che credevate in HD ma non lo sono

Molti italiani hanno associato lo switch off dell’8 marzo 2022 all’arrivo dell’alta definizione. Infatti, la maggior parte degli utenti ancora pensa che da quel passaggio quasi tutti i canali del digitale terrestre ora trasmettono in HD.

Chi ha acquistato un nuovo decoder o un recente televisore, in grado di ricevere la nuova tecnologia trasmissiva, lo ha fatto pensando alla codifica Mpeg-4 tanto annunciata. Purtroppo però in parte non è così e il perché si spiega con molta facilità.

Infatti, non tutti i canali del digitale terrestre oggi trasmettono in alta definizione. Nondimeno, sono diversi quelli che, invece, trasmettono in alta qualità, ovvero in SD. Non è difficile riconoscerli, perché la qualità delle immagini è comunque meno definita rispetto a quella di un canale HD.

Scopriamo quindi quali sono ancora i canali TV che, sul digitale terrestre, non trasmettono in alta definizione.

Digitale terrestre: i canali TV che non trasmettono in HD

Se per qualcuno questa notizia è una doccia fredda, per altri invece non è una novità. Infatti, diverso tempo fa, avevamo parlato in modo approfondito in merito alle differenze tra alta definizione e alta qualità in un articolo che sviscerava tutte le bugie dello switch off dell’8 marzo del digitale terrestre.

Ma ora vediamo quali sono i canali che ad oggi ancora non trasmettono in alta qualità, meglio conosciuta come HD. Iniziamo con l’elencare quelli della Rai:

Rai 3;

Rai Movie;

Rai Premium;

Rai Storia.

Tra l’altro è un peccato che Rai Movie sia solo in alta qualità perché un canale tematico dedicato ai film dovrebbe invece trasmettere nel formato migliore le sue programmazioni. Tuttavia, sembra che dovremo aspettare ancora alcuni mesi prima di raggiungere l’obiettivo con il nuovo DVB-T2 in programma per gennaio 2023.

Continuiamo con gli altri canali del digitale terrestre che non trasmettono in HD. Questa volta passiamo a Mediaset che tra questi annovera:

Mediaset Top Crime;

Mediaset Extra;

Cine34;

Twentyseven;

TGcom24.

Infine, terminiamo con i canali delle altre emittenti televisive che trasmettono sul digitale terrestre. Tra queste c’è anche Sky che ha deciso di non investire sulla nuova piattaforma del DVB-T2 – HEVC Main 10. Ecco l’elenco completo delle più importanti:

Cielo;

Super!;

Frisbee.

