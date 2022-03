Digitale terrestre: da aprile addio ad altri canali, ecco la soluzione

Il programma legato al refarming del digitale terrestre prosegue in tutta Italia con tappe a livello regionale. Tuttavia, ci sono alcune conseguenze che si sentiranno a livello nazionale. Stiamo parlando dell'addio ufficiale di alcuni canali importanti che da tantissimi anni intrattengono milioni di cittadini.

In sostanza, i canali dell'emittente Sky, ora trasmessi sul digitale terrestre, lasceranno definitivamente la piattaforma. Questo perché la Pay TV non aderirà alle nuove tecnologie DVB-T2 e HEVC Main 10. Infatti, proprio in occasione dello switch off dell'8 marzo 2022, la nota emittente televisiva aveva fatto sapere che non avrebbe investito nelle nuove tecnologie, volendo perciò sviluppare un nuovo piano business.

Una decisione alquanto discutibile per molti che erano abituati a seguire le trasmissioni trasmesse in chiaro sul digitale terrestre. Comunque una soluzione c'è, ma sicuramente non sarà percorsa dalla maggioranza. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa situazione che lascerà ancora una volta l'amaro in bocca ai più.

Sky lascia il digitale terrestre: il clamoroso addio dal 1° aprile 2022

Da domani, 1 aprile 2022, Sky lascerà il digitale terrestre. Questa notizia sta facendo molto eco ed è obbligata dal passaggio di tutte le emittenti sulle nuove frequenze con abbandono immediato della banda 700. Infatti, la vecchia frequenza sarà utilizzata dagli operatori telefonici mobili per sviluppare la tecnologia 5G.

Nondimeno, esiste una soluzione per evitare questa situazione. Sky ha pensato a un nuovo decoder che non funziona tramite la piattaforma DVB-T2, ma attraverso una connessione internet. Si chiama Sky Q ed è un apparecchio che, in formula ibrida, permette l'accesso a tutta la programmazione dei canali nazionali in chiaro, con una maggiore possibilità di scelta e con l'aggiunta di contenuti on demand. Ecco la dichiarazione del colosso della Pay TV:

Nell'ambito del progressivo passaggio dei servizi Sky sul digitale terrestre ad una nuova soluzione tecnologica che combina il digitale e internet, la tua attuale offerta sul digitale terrestre non sarà più disponibile a partire dal 1° aprile 2022.

Perciò, anche tutti coloro che finora si sono appoggiati alla soluzione di Sky legata al digitale, da domani non potranno più accedere all'offerta. Nel frattempo, continua il programma serrato che porterà tutte le emittenti a trasmettere sulla nuova piattaforma DVB-T2.