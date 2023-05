Digitale Terrestre: con questo Amplificatore ricevi TUTTI i Canali TV

AMP200 Meliconi è un amplificatore di segnale da interni in grado di ottimizzare la ricezione per la trasmissione di tutti i canali TV del nuovo digitale terrestre. Acquistalo in super offerta su Amazon e inizia fin da subito a dire addio a tutti i problemi che prima ti logoravano impedendoti un intrattenimento piacevole e con i fiocchi. La disponibilità è immediata, ma visto il prezzo così basso, c’è il rischio di un sold out.

Questo dispositivo è in grado di amplificare il segnale che arriva dall’antenna fino a 10 volte. Questo permette a chiunque, in modo facile e veloce, di distribuirlo in uniformemente e alla perfezione a due televisori contemporaneamente senza interferenze né cali di potenza. Utile anche quando il collegamento dall’antenna è molto lungo perdendo così il segnale durante il percorso. Sarai contento di sapere che hai la consegna gratuita se sei cliente Prime.

Digitale Terrestre: mai più senza segnale

La soluzione per non rimanere più senza segnale esiste. Acquista AMP200 Meliconi e goditi tutti i canali TV gratuiti disponibili dalla piattaforma del digitale terrestre. Compatibile con il prossimo standard trasmissivo DVB-T2, ti accompagnerà per molto tempo migliorando la qualità della ricezione su tutti i televisori di casa tua. Scegli questo prodotto di qualità che include anche un potente filtro LTE in grado di schermare decoder e TV da interferenze causate dalla rete telefonica e dal WiFi.

Mettilo subito nel carrello a un prezzo decisamente vantaggioso. Sappi che per visualizzare questo prezzo speciale devi essere abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.