Digitale terrestre: addio tasti Netflix e Prime Video sul telecomando?

Trovi comodi i tasti rapidi sul tuo telecomando che ti permettono di avviare velocemente Netflix, Prime Video e altre piattaforme? Si tratta di scorciatoie decisamente utili per accedere ai contenuti in streaming che adori. Sembra però che qualcuno stia cercando di abolirli definitivamente in difesa del digitale terrestre.

Si tratta di una richiesta che avvierà un’ulteriore consultazione promossa da Agcom. L’obiettivo è quello di difendere la prominence delle emittenti radiotelevisive nazionali tra cui in primis Rai e poi anche Mediaset. In altre parole, le nuove smart TV dovranno essere prodotte senza tasti rapidi per gli OTT e con icone visibili nella Home Page per la TV in chiaro.

Sostanzialmente potremmo assistere in futuro a una rivoluzione dei telecomandi che non avranno più i cosiddetti tasti scorciatoia che permettono di accedere velocemente a Netflix e Prime Video. Questa notizia arriva durante uno dei passaggi più importanti della storia.

Infatti, il digitale terrestre si sta rinnovando, pronto ad accogliere lo standard DVB-T2. Perciò la priorità, per chi ancora non lo ha fatto, è quella di acquistare un apparecchio di ultima generazione. Su Amazon trovi diversi decoder in offerta come il Nokia Terrestrial Receiver 6000 a soli 20 euro, invece di 29,90 euro.

Digitale terrestre: il telecomando delle TV potrebbe cambiare

Agcom ha preso posizione spingendo sulla produzione di televisori di ultima generazione che non spingano solamente verso le piattaforme di streaming, ma preservino anche funzioni utili a facilitare tutti gli utenti alla fruizione dei canali del digitale terrestre. Nella comunicazione ufficiale si legge:

Il regolamento, disciplina anche le modalità di installazione e le condizioni di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali, al fine di preservare la disponibilità e l’accessibilità dei contenuti fruibili tramite la piattaforma digitale terrestre. Il testo messo in consultazione prevede che il sistema di numerazione automatica sia installato su tutti i televisori di nuova generazione commercializzati in Italia, e che almeno uno dei telecomandi forniti congiuntamente a un dispositivo presenti i tasti numerici che consentono di accedere ai canali della televisione digitale terrestre. I canali della televisione digitale terrestre devono, inoltre, essere accessibili tramite un riquadro o icona presente nella prima finestra delle Home Page.

Quindi gli obiettivi di questa consultazione pubblica sono fondamentalmente due. Primo, definire uno standard produttivo dove tutte le smart TV dovranno uscire sul mercato con almeno un telecomando dotato di tastierino numerico da 0 a 9 per l’accesso ai canali in chiaro.

Secondo, sulla Home Page delle nuove smart TV ci dovrà essere almeno un’icona che garantisca agli utenti un facile accesso ai contenuti del digitale terrestre. Ricordiamo che proprio in questi giorni YouTube sta testando canali TV gratuiti da aggiungere alla sua piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.