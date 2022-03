Digitale terrestre, cambio l'8 marzo: decoder economici compatibili

Ormai ci siamo, il prossimo 8 marzo parte lo switch off progressivo. Tempo di accogliere il nuovo digitale terrestre DVB T2. Per continuare a guardare i tuoi programmi preferiti, dovrai accertarti che il tuo televisore sia effettivamente compatibile.

Se non lo è, allora serve un nuovo decoder per prepararti. Fortunatamente, non occorre investire un patrimonio per garantirti l'acquisto di un modello perfettamente compatibile. Ce ne sono di tanti tipi e la maggior parte non supera i 35€.

In questa guida ho scelto una corposa manciata, tutti modelli perfetti per rispondere a ogni esigenza. Sta a te decidere quale rispecchia meglio i tuoi bisogni.

Digitale terrestre: migliori decoder economici

C'è da stare sereni. Orientarsi e scegliere un buon prodotto, che non costi tanto e permetta un sereno passaggio al nuovo modo di guardare la TV, può essere molto semplice. Basta stare bene attenti prima di comprarlo e verificare la compatibilità con il codec HEVC Main 10 (h.265).

Appurato questo, puoi decidere quale modello risponde di più alle tue esigenze. Dai un'occhiata a quelli che ho scelto, si parte da appena 21€ circa appena.

Il primo modello è il più economico perché in sconto. Si tratta del modello di Leelbox, attualmente disponibile a 21€ circa appena. Dotato di uscita HDMI e SCART, puoi usarlo su qualsiasi TV. La porta USB anteriore ti permette di sfruttarlo come media player. Prima di pagare, applica il codice “IBM38QO8”.

Il secondo modello è simile al primo, ma è ancora più interessante perché in omaggio ricevi un'antenna WiFi, che ti permetterà di connettere a Internet il dispositivo, accedendo a funzionalità aggiuntive (come meteo, YouTube e news). Anche lui funziona come media player. Attualmente lo prendi in sconto a 26€ circa appena.

Il terzo modello è semplicemente il più scelto e apprezzato su Amazon. Si tratta del compatto Edision Picco T265. Super semplice da utilizzare, è anche particolarmente affidabile. Personalmente, l'ho acquistato per due conoscenti già durante la scorsa estate e attualmente lo utilizzano senza problemi. Anche lui funziona come media player e – comprando a parte una chiavetta WiFi – puoi collegarlo a internet. Doppia uscita: HDMI e SCART Adesso lo trovi a 27€ circa.

Se desideri un modello ultra compatto, e ti piace sentirti al “sicuro” acquistando da un brand ultra conosciuto, allora il modello slim di Nokia è la soluzione. Lo prendi a circa 32€ e anche lui ti offre la funzionalità di media player. Ha solo uscita HDMI e non c'è quella SCART.

A seguire, ci sono due modelli di decoder invisibile. Il primo, è l'Edision Nano T265+ ed è uno spettacolo. Ha le dimensioni di una chiavetta smart e – una volta collegato alla TV tramite porta HDMI – sparisce dietro il display e non si vede praticamente più. Perfetto le i televisori appesi al muro: niente cavi e nessun ingombro. Anche questo modello può funzionare come media player. Puoi prenderlo a 32,90€ adesso.

Se la TV è molto vecchia, c'è il secondo modello invisibile, con presa SCART. In questo modo, anche le televisioni più datate potranno supportare il nuovo modo di guardare i tuoi canali preferiti, senza ingombro alcuno. Ovviamente, volendo puoi usarlo anche con uscita HDMI. Questo particolare modello puoi prenderlo a 25€ circa appena.

Per finire in bellezza, il modello più avanzato in assoluto. Un ottimo decoder che non solo è perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2, ma integra addirittura un box TV Android. Immediatamente, rendi smart la tua TV a 360 gradi. Da un lato semplifichi lo switch off mentre dall'altro hai tutto l'intrattenimento on demand che ti piace di più. Con il telecomando avanzato, hai tutto sotto controllo. Questo modello lo trovi su eBay a 79€ circa appena: è un prodotto due in uno, in quest'ottica si tratta di un prezzo decisamente interessante.

Insomma, per l'8 marzo puoi prepararti investendo pochissimo e scegliendo il decoder DVB T2 che risponde meglio alle tue esigenze. Non c'è da investire un patrimonio, anzi: basta ordinare in tempo per l'inizio dello switch off il modello che preferisci. Diversamente, presto potresti non vedere più molti dei tuoi canali preferiti.