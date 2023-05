Digitale Terrestre: 4 Decoder DVB-T2 per tutte le tasche

Grazie ad Amazon, il colosso dello shopping online, puoi acquistare un dispositivo di ultima generazione in grado di aggiornare il tuo vecchio televisore ai nuovi standard trasmissivi digitale terrestre e a quelli futuri. In questo articolo vedremo 4 Decoder DVB-T2 per tutte le tasche ed esigenze in grado di farti risparmiare senza rinunciare al miglior intrattenimento gratuito.

Come l’intramontabile Decoder Fenner GX1 tuo a un prezzo speciale. In offerta, questo ricevitore offre tutto l’essenziale che ti aspetti da un dispositivo di questo tipo. Universale, si collega a tutti i televisori grazie alla doppia porta HDMI e SCART. Con sintonizzazione automatica, aggiorna alle nuove frequenze tutti i canali mantenendo la lista sempre nuova.

Se invece hai poco spazio, ma non vuoi spendere uno sproposito per acquistare uno di quei dispositivi che si installano dietro alla televisione, guarda cosa abbiamo trovato per te. Acquista il Decoder Fenner Mini Stick GX3 in offerta speciale. Le sue dimensioni ridotte e la struttura poco più grande di una pendrive lo rendono invisibile. Installalo tramite porta HDMI direttamente alla TV.

Tutti e due i Decoder Digitale Terrestre sono dotati di una porta USB in grado di trasformarli in un mediaplayer. Collegando un dispositivo di archiviazione esterno potrai trasmettere al tuo televisore, tramite il ricevitore, immagini, video e musica.

Digitale Terrestre: altri 2 Decoder DVB-T2 per chi è esigente

Su Amazon è possibile aggiornare il proprio televisore al nuovo digitale terrestre tramite due altri apparecchi che sono considerati i top di gamma del settore. Realizzati per i più esigenti, vediamo di cosa si tratta. Il primo è per chi non ha problemi di spazio. Grazie al Decoder Edision Picco T265 a un prezzo eccezionale hai un ricevitore perfetto con sintonizzatore potente e telecomando 2 in 1.

Se invece cerchi una soluzione invisibile, che si installi direttamente dietro il televisore, ma che offra tanta potenza e funzionalità da top di gamma ecco il Decoder Edision Nano T265+ a un prezzo interessante. Come il precedente ha un telecomando universale e la possibilità di essere connesso a internet con accesso al meteo, a YouTube e tanto altro. La porta USB li trasforma entrambi in un lettore mediaplayer.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.