Digitale terrestre: 3 decoder SMART fino a 25€ (shopping furbo)

Il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 può essere il momento perfetto per aggiungere al tuo televisore nuove funzionalità. Oltre a continuare a guardare i tuoi programmi preferiti, puoi godere anche di feature utili e divertenti, come la connessione a Internet.

Ognuno di questi 3 decoder smart con prezzo fino a 25€ circa è pienamente compatibile con il nuovo modo di guardare la televisione. Scegli il tuo preferito e approfitta adesso delle promozioni Amazon. Li ricevi a casa con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Digitale Terrestre: i migliori 3 decoder smart fino a 25€

Il primo è il più apprezzato su Amazon. L’eccellente Picco T265+ di Edision è un modello spettacolare, che gode di eccellente equilibrio fra qualità e prezzo. Compatto, perfetto per guardare i tuoi canali preferiti e super semplice da configurare. La porta USB anteriore ti permette, alternativamente, di collegare delle memorie esterne (e riprodurre i contenuti che ci sono a bordo) oppure di connettere l’apposita antennina per effettuare il collegamento a Internet tramite WiFi. In questo modo, accedi a funzionalità aggiuntive, come l’accesso a YouTube e non solo. Sul posteriore, diverse possibilità di collegamento: non solo uscita HDMI, ma anche SCART per vecchi TV. In più, puoi collegare a Internet il dispositivo anche utilizzando la porta Ethernet.

Per chi è perfetto? Per chi ha un piccolo ripiano per il posizionamento, preferisce il collegamento a Internet tramite porta Ethernet oppure ha un vecchio TV con ingresso SCART. In promozione, lo porti a casa a 22€ circa appena.

Il secondo modello è particolarissimo. Compattissimo e con design tubolare, si collega in un attimo e rapidamente puoi configurarlo. A quel punto, anche in questo caso hai a disposizione un porta USB per collegare memorie esterne (e usarlo come media player) oppure l’antenna per il collegamento WiFi.

Per chi è perfetto? Per chi ha pochissimo spazio da dedicare al posiziona mento del decoder oppure ha il pannello appeso al muro. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 20€ circa (offerta limitata).

Per finire, il modello che preferisco in assoluto. Un cuore ancora più smart degli altri e antenna per la connessione a Internet già inclusa in confezione. Lo ammetto: non costa esattamente 25€, ma 25,99€. Un piccolo strappo al limite di prezzo, che ho deciso di fare perché ne vale assolutamente la pena. Infatti, oltre a essere perfetto per guardare i tuoi canali preferiti, oltre ad avere un ingresso USB per usarlo come media player, è anche dotato della possibilità di collegarlo in wireless allo smartphone. In questo modo, potrai riprodurre su grande schermo i contenuti prelevati proprio dallo smartphone. Un vero e proprio spettacolo.

Per chi è perfetto? Per chi è deciso ad avere il massimo dal dispositivo, incluso un cuore intelligente particolarmente marcato. Completa l’ordine ora per averlo in sconto a 25,99€. In dotazione ricevi anche l’antenna WiFi per la connessione a Internet.

Sicuramente, in questo momento questi 3 decoder smart fino a 25€ sono perdetti per il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 godendo anche di funzionalità aggiuntive. Non dimenticare che si tratta di promozioni Amazon a tempo limitato. Godi anche di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.