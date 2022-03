Digitale terrestre: 29€ per il miglior decoder per anziani

Qual è il miglior decoder per anziani, perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2? Senz'altro questo modello di New Digital, che arriva a casa con doppio telecomando. Il secondo, è dotato di pulsanti molto grandi e semplificati: ci sono solo quelli essenziali.

Fortunatamente, nonostante la sua peculiarità, non costa una fortuna e si può prendere su Amazon a prezzo parecchio concorrenziale. Bastano 29,99€ per accaparrarselo. Completa l'ordine e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: questo decoder è perfetto per gli anziani

Anche gli anziani sono stati “travolti” dal passaggio al nuovo digitale terrestre. Può essere difficile abituarsi all'utilizzo di un decoder per continuare a guardare i propri programmi preferiti.

Abituarsi a gestire un prodotto nuovo, che deve necessariamente entrare a far parte della routine quotidiana, può comportare difficoltà. Fortunatamente però, i produttori si sono mossi anche questa volta per andare incontro alle esigenze di tutti.

Da qui nasce questo modello, dotato di doppio telecomando. Non solo quindi è perfetto per tutti gli utenti, ma è anche dotato di un sistema semplificato, rivolto al pubblico senior.

Infatti, secondo controller è dotato di grandi tasti e solo di quelli essenziali per guardare la televisione. Cambio canale, volume, muto e accensione e spegnimento. Sarà impossibile quindi far partire ricerche automatiche involontariamente oppure ritrovarsi impelagati con strani menù dai quali risulta impossibile uscire.

Sul posteriore, massima libertà di connessione: è perfetto per TV più recenti con ingresso HDMI oppure per quelle più vecchie, ancora con attacco SCART. Lo configuri in un attimo e da quel momento il suo utilizzo sarà semplicissimo.

Massima compatibilità con il codec HEVC Main 10 e con l'audio Dolby Digital. Questo implica che sarà possibile continuare a guardare la i propri canali preferiti anche quando il passaggio sarà completo.

Insomma, minimo investimento massima resa con questo decoder per anziani, dotato di doppio telecomando, perfetto per il nuovo digitale terrestre. Accaparratelo adesso da Amazon a 29,99€ con spedizioni rapide e gratis. Completa l'ordine al volo per approfittarne, spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.