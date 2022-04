Digitale Terrestre: 24€ per il decoder PREMIUM Nokia con media player

Un'ottima soluzione per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è senz'altro questo decoder di Nokia, adesso in sconto a 24€ circa appena su Amazon. Un modello premium, dotato anche di media player, oltre che di ottima qualità.

Per approfittare dello sconto del momento, è necessario completare subito l'ordine. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: il decoder di Nokia è in sconto

Affidarsi a un brand noto è senz'altro un ottimo modo di affrontare l'adeguamento del televisore a nuovo modo di guardare i tuoi canali preferiti. Non c'è l'ansia di comprare un prodotto a scatola chiusa e si può solo beneficiare di eventuali vantaggi aggiuntivi.

Questo modello, nello specifico, è super compatto ed esteticamente molto gradevole. In più è incredibilmente semplice da configurare: basta collegarlo tramite porta HDMI allo schermo, connettere l'antenna e sei pronto a utilizzarlo. Dopo una rapida ricerca di canali, avrai finito. La piena compatibilità con il codec HEVC Main 10 ti garantirà di continuare a guardare alla perfezione i tuoi canali preferiti, anche dopo che il passaggio sarà completo.

Come anticipato in apertura, questo dispositivo è anche dotato di porta USB laterale, che ti permetterà di sfruttare il sistema anche come media player. Infatti, basterà inserire delle memorie esterne per riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon, con questo decoder Nokia, perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2. Completa l'ordine adesso per accaparrartelo a 24€ circa appena. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.