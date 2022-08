Digitale Terrestre: 23€ per il decoder smart, antenna WiFi GRATIS

Questo decoder smart, attualmente in gran sconto su Amazon, è perfetto non solo per il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2, ma anche per aggiungere nuove funzionalità al televisore. Super semplice da configurare, puoi anche collegarlo a Internet ed hai due modi per farlo: in wireless oppure a cavo. In omaggio adesso ricevi la chiavetta per il WiFi, solitamente venduta a parte.

Un ottimo prodotto, validissimo anche come media player, a mini prezzo. Per approfittarne, devi solo completare l’ordine al volo. Godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Decoder smart per il digitale terrestre: a questo prezzo è da avere

Un prodotto praticissimo perché super facile da installare e configurare. Dopo aver collegato il dispositivo alla TV (tramite ingresso HDMI o addirittura SCART) basterà fare una ricerca dei canali e sarai pronto a continuare a guardarli senza problemi. Ogni operazione puoi completarla sfruttando il praticissimo telecomando in dotazione.

Successivamente, puoi esplorare il cuore intelligente di questo device. Tramite la porta USB integrata, alloggiata sul posteriore, puoi collegare memorie esterne e riprodurre i contenuti che ci sono a bordo, ma non solo. Infatti, puoi anche collegare la chiavetta WiFi, che ricevi in dotazione gratis, ed effettuare la connessione a Internet. A quel punto, potrai accedere a feature aggiuntive come la fruizione di YouTube.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon con questo decoder smart per il digitale terrestre. Completa l’ordine al volo per averlo a 23€ circa appena. Ricevi in omaggio l’antenna per il WiFi e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

