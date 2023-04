Digitale Terrestre: 2 soluzioni TOP per ricevere tutti i canali TV

Il nuovo digitale terrestre ti ha preso alla sprovvista? Risolvi qualsiasi problema di segnale e ricezione grazie a queste 2 soluzioni speciali che trovi a un prezzo molto conveniente su Amazon. La prima che ti segnaliamo è il mitico Decoder DVB-T2 Leelbox. Dotato di sintonizzazione automatica e telecomando universale è la scelta giusta per chi ha spazio e vuole spendere poco.

Si tratta di un ricevitore essenziale nel design, ma che arriva dritto al punto. Grazie al suo sintonizzatore potente riceverai tutti i canali TV disponibili nella tua zona, ordinandoli secondo Numerazione LCN Nazionale. La porta USB lo rende un ottimo media player e permette anche di connetterlo al WiFi di casa con un Dongle WiFi USB. Insomma, un ottimo prodotto.

Digitale terrestre: il decoder invisibile risolve molti problemi

La seconda soluzione che abbiamo in mente per te, valida ad aggiornare qualsiasi televisore al nuovo digitale terrestre, è il Mini Decoder Oluote Stick. Sempre disponibile su Amazon a un prezzo speciale, ha la particolarità di poter essere installato direttamente dietro la televisione. Scomparendo alla vista fornisce due modalità di collegamento. Tramite supporto SCART inclinabile a 180° o porta HDMI.

Dotato di telecomando universale, gestirai tutti e due i dispositivi contemporaneamente. Inoltre, può diventare un comodo media player grazie alla porta USB posizionata su uno dei due lati. Le sue dimensioni sono ridotte, per questo può essere utile laddove ci sia poco spazio o quando non si desidera avere in vista fastidiosi box antiestetici.

Per accedere a queste offerte devi essere un cliente Prime. Se ancora non lo hai fatto iscriviti subito. Così puoi attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.