Didiesse Frog Revolution: la migliore macchina per caffè in cialde

Sei vuoi gustarti un caffè buono senza andare tutte le volte al Bar allora devi acquistare una macchina per espresso di qualità. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione. Se vai adesso su eBay puoi mettere nel tuo carrello Didiesse Frog Revolution a soli 117,45 euro, inserendo il codice FESTE23 al momento del pagamento.

Potrai scegliere il colore che preferisci tra tantissimi disponibili e riceverai anche in omaggio un mini kit con diverse cialde. Inoltre se ne acquisti 2 o addirittura 3 le paghi ancora meno. Potrebbe essere un ottimo regalo per cui facci un pensierino, ma non aspettare troppo perché ci sono pochissime unità disponibili.

Didiesse Frog Revolution + mini kit di cialde in omaggio

Questa è una delle migliori macchinette per il caffè in cialde che esistano. È pensata appositamente per il caffè Borbone ma è perfettamente compatibile con tutte le altre torrefazioni. Il funzionamento è semplicissimo, metti la cialda, abbassi la leva con forza e pigi il pulsante dell’erogazione. In un attimo potrai bere un espresso buonissimo.

Grazie alla pressione della pompa da 15 bar è in grado di offrire il meglio. E poi è super compatta ed elegante, in vari colori che puoi scegliere in base al design della tua cucina. Si scalda in pochissimi secondi e ha un serbatoio dell’acqua bello capiente.

Fai presto perché da un momento all’altro l’offerta scadrà. Per cui prima che ciò avvenga vai su eBay e acquista la tua Didiesse Frog Revolution a soli 117,45 euro, inserendo il codice FESTE23 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.