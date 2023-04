Diablo 4: il pre-order della versione Cross-Gen è disponibile in sconto

Oggi su eBay hai la grandissima occasione di prenotare Diablo 4 in versione Cross Gen PS4/PS5 a soli 74,99 euro, il nuovo capitolo della celebre serie di giochi di ruolo e azione ambientati in un mondo oscuro e infernale.

Il venditore è uno dei più affidabili del sito: ha il 99,9% dei feedback positivi su oltre 50.000 pareri e assicura la spedizione tramite corriere espresso con consegna prevista al Day One fissato per il 5 giugno 2023.

Diablo 4: pronto a tornare all’inferno?

Diablo 4 è il nuovo capitolo della saga di Diablo che ha fatto la storia dei videogiochi. Il gioco ti porterà in un mondo aperto e interconnesso, dove potrai affrontare orde di demoni e mostri di ogni tipo. Potrai scegliere tra cinque classi di personaggi: barbaro, stregone, druido, ladro e paladino. Ogni classe ha abilità e stili di combattimento unici e personalizzabili.

Non mancano le funzionalità online, che ti permetteranno di giocare sia in solitaria che in cooperativa con altri giocatori. Potrai partecipare a eventi mondiali, sfidare boss epici, esplorare dungeon segreti e collezionare oggetti rari e potenti.

La versione Cross Gen PS4/PS5 di Diablo 4 è un’edizione speciale che ti darà modo di giocare al gioco sia sulla console PS4 che sulla PS5. In questo modo, potrai goderti il gioco al massimo delle sue potenzialità grafiche e tecniche, senza dover comprare due copie separate. Inoltre, potrai continuare la tua avventura su entrambe le console grazie al salvataggio condiviso.

Diablo 4 è un gioco che non puoi lasciarti scappare se ami l’azione, il fantasy e il brivido. Approfitta ora di questa offerta: acquista Diablo 4 in versione Cross Gen PS4/PS5 a soli 74,99 euro su eBay e preparati a riceverlo al D1.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.