Devi cambiare le gomme? Con il nuovo Coupon eBay fino a 200€ di sconto

eBay ha dato il via a una super promozione davvero interessante per sostenere chi deve cambiare gomme, cerchi e ricambi per auto e moto. Approfitta del nuovo Coupon che ti permette di ottenere sconti fino a 200 euro.

Un’occasione molto interessante dato che il Codice Coupon può essere utilizzato per ben 2 ordini a utente. In questo modo si può ottenere uno sconto complessivo massimo di 100 euro a ordine. Niente male vero? Soprattutto quando si parla di prodotti così costosi come gli pneumatici.

Ma cosa devi fare per ottenere lo sconto a te dedicato? Collegati alla pagina delle offerte di eBay e metti nel carrello tutti i prodotti che vuoi acquistare. Prima di procedere con la conferma al check out inserisci il Codice Coupon “PNEU15“.

In questo modo otterrai uno sconto del 15% sul tuo ordine, fino a un massimo di 100 euro. Ricordati che la spesa minima per poter utilizzare il Coupon è di 15 euro. Questa promozione è valida da oggi, 3 ottobre 2022, al 23 ottobre 2022.

eBay ti regala fino a 200€ di sconto

L’attuale offerta di eBay è davvero spaziale. Acquistando uno dei prodotti nelle categorie pneumatici, cerchi, ricambi, installazione e supporto tecnico per auto e moto, puoi ottenere fino a 200 euro di sconto su 2 ordini effettuati entro il 23 ottobre 2022.

Ogni ordine potrà essere scontato fino a un massimo di 100 euro. E potrai utilizzare il Codice Coupon “PNEU15” per ben 2 volte. Vai sulla pagina dedicata a questa promozione e scegli tra gli articoli disponibili quello che ti serve. Risparmierai davvero tanto.

Pensa, quest’anno il cambio gomme per l’inverno te lo regala eBay con prezzi non solo scontati, ma ulteriormente abbattuti dal nuovo Coupon. Un’occasione davvero golosa con la quale puoi combattere i rincari che ci stanno colpendo sotto ogni fronte.

Perciò ricorda: ordine minimo di 25 euro, Codice Coupon “PNEU15“, sconto fino a 100 euro a ordine per un massimo di 2 ordini a utente e quindi 200 euro. La promo potrà essere sfruttata entro il 23 ottobre, però molte offerte termineranno subito. Quindi non perdere tempo e approfittane il prima possibile.

