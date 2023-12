Destroy All Humans 2 per PS5: AFFARE imperdibile su Amazon (-68%)

Se sei pronto a fare un viaggio intergalattico nella follia degli anni ’60, non cercare oltre: “Destroy All Humans 2” per PS5 è il gioco che stavi aspettando. E oggi, su Amazon, puoi approfittare di uno sconto pazzesco del 68%, rendendolo l’acquisto perfetto per chiudere la tua lista regali di Natale. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 12,98 euro, anziché 39,99 euro.

Destroy All Humans 2: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il gioco ti mette nei panni di Crypto-137, un alieno con una missione: distruggere gli umani e comandare la Terra. Affronta quegli hippy usando armi classiche e nuove tecnologie, come la spettacolare Pioggia di Meteore. Sbizzarrisciti con le tue abilità distruttive e mostra a tutti chi comanda.

Ma la vera bellezza del gioco risiede nell’esplorazione della Terra degli anni ’60. Scatenati con il tuo disco volante sulle sue città fittizie, immergiti in una grafica straordinaria e vivi l’atmosfera psichedelica dell’epoca. Oltre a distruggere tutto ciò che trovi, potrai rapire umani provenienti da vari paesi e ridurli in cocktail di DNA per potenziare le tue abilità extraterrestri.

“Destroy All Humans 2” offre un mondo aperto molto più grande ed esplorabile, pronto a sfidare chiunque voglia sabotare la tua missione. Naviga tra missioni avvincenti, scopri segreti nascosti e fatti strada attraverso un mondo di caos e divertimento.

Con il 68% di sconto su Amazon, questo gioco iconico è l’occasione perfetta per regalare a te stesso o a un amico un’avventura intergalattica indimenticabile. Non lasciarti sfuggire questa offerta straordinaria e immergiti nella follia aliena di “Destroy All Humans 2” per PS5. Che il Natale sia all’insegna della distruzione e del divertimento al prezzo stracciato di soli 12,98 euro. Affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

