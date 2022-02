Destiny 2 e gli altri giochi Bungie non saranno esclusive PlayStation

La notizia nella notizia che nella prima serata di ieri ci ha portato all'acquisizione di Bungie, il team di Halo e Destiny, da parte di Sony PlayStation è un cambiamento nelle strategie del colosso giapponese. Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha confermato infatti, nel corso di un'intervista concessa a GamesIndustry.biz, che finalità dell'operazione è guardare al mercato multipiattaforma: per questo Destiny 2 e i futuri giochi dello sviluppatore statunitense non saranno delle esclusive PS4 e PS5.

Bungie rimane indipendente: i motivi della scelta Sony

La motivazione principale è presto spiegata: i vantaggi offerti da Bungie circa l'acquisizione non riguardano tanto i giochi realizzati, quanto piuttosto la sua capacità di realizzare enormi titoli online multipiattaforma, cosa da cui l'organizzazione giapponese intende imparare.

“La prima cosa da dire inequivocabilmente è che Bungie rimarrà uno studio e un editore multipiattaforma indipendente. Pete (Parson, CEO del team, ndr) e io abbiamo parlato di molte cose negli ultimi mesi, e questa è stata una delle prime conclusioni a cui siamo giunti insieme. Tutti vogliono che la community estremamente ampia di Destiny 2, qualunque sia la piattaforma su cui si trova, possa continuare a godersi la propria esperienza di gioco. E questo approccio si applicherà anche ai futuri progetti di Bungie. Questo è inequivocabile“.

Sebbene non conosciamo nel dettaglio i termini dell'accordo, è evidente come quello dell'indipendenza multipiattaforma sia stato un veto messo dallo studio di Washington, da anni molto attento a questo aspetto. Lo aveva dimostrato nel 2007, nel “divorzio” con Microsoft, e ribadito con Activision per il progetto Destiny, di cui volle mantenere la proprietà intellettuale.

Jim Ryan ribadisce quindi che lo sviluppatore che ha dato vita alla saga di Halo opererà all'interno di Sony Interactive Entertainment, ma in modo autonomo, avendo facoltà di continuare a pubblicare su altre piattaforme, anche quelle rivali a PlayStation.

“Ne capiamo l'importanza. Filosoficamente, non si tratta di portare le cose nel mondo PlayStation. Si tratta di costruire insieme nuovi mondi enormi e meravigliosi“.

Ha commentato il CEO di SIE.