I denti così puliti come con lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 non li puoi avere

Per avere i denti puliti ti sei munito di collutorio, filo interdentale e dentifrici particolari? In realtà non serve tutto questo, ti basta uno spazzolino elettrico professionale. Oggi lo puoi avere molto meno del suo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Oral-B Pro 3 a soli 44,99 euro, anziché 52,18 euro.

Sul prezzo più basso registrato finora su Amazon avrai uno sconto del 14% e quindi potrai risparmiare ulteriormente. Ti porti a casa soprattutto uno spazzolino elettrico utilissimo e semplice da usare. Gode di tante funzioni per avere una pulizia dei denti giornaliera eccezionale e senza fare sforzo. Affrettati perché si tratta di un’offerta a tempo.

Oral-B Pro 3: spazzolino elettrico per denti bianchissimi

Con lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 potrai vedere una differenza incredibile rispetto non solo allo spazzolino tradizionale ma anche a diversi suoi simili. Questo perché gode di diverse tecnologie come la testina rotonda che oscilla, vibra e pulsa e che avvolge ogni singolo dente per una pulizia eccezionale.

Non solo pulizia ma anche rispetto per le gengive. Grazie infatti a un sensore della pressione potrai notare attraverso una piccola vibrazione e una LED luminoso rosso se stai esercitando eccessiva forza. Gode poi di tre modalità di spazzolamento differenti che puoi cambiare in modo veloce premendo il pulsante e scegliendo quindi quella che desideri in base alle tue esigenze. Possiede anche un timer di due minuti che vibra ogni 30 secondi così saprai esattamente il tempo necessario per una pulizia perfetta. Ed è poi dotato di una batteria in grado di durare per due settimane con una ricarica completa.

Se stai ancora leggendo sappi che non c’è più tempo per farlo. A questo prezzo lo vorranno tutti perciò devi essere veloce. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Oral-B Pro 3 a soli 44,99 euro, anziché 52,18 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.