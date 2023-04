Demon's Souls per PS5 ritorna al MINIMO STORICO su Amazon: solo 39€

Se sei un appassionato di giochi alla ricerca di una sfida impegnative, non puoi perderti questa offerta imperdibile: Demon’s Souls per PS5, il remake del classico di PlayStation che ha dato origine al genere soulslike, è in offerta su Amazon a soli 39,98 euro, vicinissimo al suo minimo storico assoluto. Si tratta di un risparmio del 51% sul prezzo originale di 80,99 euro. Ti conviene approfittarne subito.

Demon’s Souls PS5 in offerta: a questo prezzo è da non perdere

Demon’s Souls è un gioco che ti porterà in una terra di fantasia oscura e schiacciata dalla nebbia, dove dovrai affrontare orrori indicibili e mostri spaventosi. Il gioco è famoso per la sua difficoltà elevata e per il suo gameplay basato sull’apprendimento graduale e sulla sperimentazione. Dovrai essere sempre attento e strategico, perché ogni errore potrebbe costarti la vita e farti perdere le anime accumulate, la preziosa valuta del gioco.

Il remake di Demon’s Souls per PS5 è stato realizzato da Bluepoint Games, lo studio specializzato in remaster e remake di alta qualità. Il gioco è stato interamente ricostruito da zero e magnificamente migliorato, sfruttando le potenzialità della nuova console di Sony.

Il titolo si presenta con una grafica spettacolare in 4K e un frame rate fluido. Il gioco supporta anche il feedback aptico e i grilletti adattivi del DualSense, per un’immersione ancora maggiore.

Demon’s Souls per PS5 è un’opera straordinaria, che rende omaggio all’originale e lo porta a una nuova generazione di giocatori. Se ami i giochi di ruolo e le sfide difficili, non lasciarti scappare questa offerta incredibile: acquista ora Demon’s Souls per PS5 a 39,98 euro su Amazon e preparati a vivere un’avventura indimenticabile.

